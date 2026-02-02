Doce muertos dejó ataque de drones rusos en Ucrania

Un ataque con drones rusos contra un autobús en la región ucraniana de Dnipropetrovsk mató este domingo a por lo menos 12 personas e hirió a siete, anunciaron los rescatistas y las autoridades locales.
“El dron enemigo impactó cerca de un autobús (...) en el distrito de Pavlograd. Según datos preliminares, 12 personas murieron y siete más resultaron heridas”, afirmó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.
Los socorristas lo confirmaron y publicaron en la misma red social una fotografía en la que se ve un autobús dañado frente al cual yacen cuerpos borrosos. Los heridos fueron hospitalizados, dijeron.