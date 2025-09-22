Era un “gigante”: Trump en homenaje al asesinado activista conservador Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el domingo la pérdida del líder de la juventud conservadora Charlie Kirk en un evento para rendirle homenaje en el estado de Arizona. “Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época”, declaró Trump ante la multitud. “Un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, dijo para referirse al activista de 31 años, que murió asesinado el 10 de septiembre. El republicano de 79 años dijo que Kirk era “sobre todo un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, y agregó que “fue asesinado violentamente porque habló por la libertad y la justicia. Por Dios y la patria. Por la razón y el sentido común”. Le puede interesar: Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró. Antes de Trump, miles de asistentes escucharon los discursos del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios. “¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal”, dijo el principal asesor de Trump, Stephen Miller. “Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado”.

Al salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente aseguró que el tributo tiene como objetivo “celebrar la vida de un gran hombre”. En el evento, se vio a Trump sentado junto al multimillonario Elon Musk, cuyo amargo alejamiento de la Casa Blanca tras su breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) no se notó en tanto ambos conversaban.

¿Qué dice la familia de Charlie Kirk?

La viuda de Kirk, Erika Kirk, dijo a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, que perdonaba al asesino de su esposo, en un discurso con tintes muy religiosos. “Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida”, declaró ante más de 60.000 personas. “Este hombre, este joven, lo perdono”, dijo, con la voz ahogada por los sollozos. Antes del amanecer, miles de personas hacían cola con la esperanza de entrar en el estadio, donde se rendiría homenaje al líder conservador considerado un impulsor de la reelección de Trump.

Muchos de los asistentes lucía prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo). “Lo veo como un mártir de Cristo, sin duda”, dijo Monica Mirelez, una texana de 44 años que condujo 12 horas para asistir al servicio. Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos. Las autoridades arrestaron a un sospechoso tras 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso. El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado aún más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos. Las autoridades afirman que el presunto tirador de 22 años citó como motivo de su crimen el “odio” que, según él, alimentaba Kirk, quien era un crítico mordaz de las personas transgénero, los musulmanes y otros. Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su pódcast y sus apariciones en universidades para impulsar a Trump entre los jóvenes y defender una ideología política nacionalista y cristiana.

Incluso antes de que el sospechoso fuera identificado o arrestado, Trump calificó a Kirk de “mártir de la verdad y la libertad” y culpó de su asesinato a la retórica de la “izquierda radical”.

Represión del “terrorismo doméstico”