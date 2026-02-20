Trump le responde a la Corte Suprema anunciando un nuevo arancel global del 10%

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció este viernes 20 de febrero un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional. Le puede interesar: Atención: Supremo de EE. UU. tumbó aranceles “recíprocos” de Trump y golpea su política comercial El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora. Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”. El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares. Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”. El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”. Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles. Asimismo, el error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró. La Corte Suprema actuó “fuera de la ley”, llegó a decir el vicepresidente JD Vance en la red X.

Trump vs. La Corte Suprema: el pulso arancelario que pone en jaque al comercio global.

En estos momentos, Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8%. La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”. “Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, “lo habría hecho de forma expresa”, añadió la mayoría. Trump utilizó la IEEPA para promulgar tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China con motivos dispares, como el narcotráfico y la inmigración.

A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio. El republicano anunció que combinará diversas secciones de la ley que rige el comercio estadounidense de 1974 para seguir manteniendo un régimen arancelario, aunque no está claro si solo puede hacerlo temporalmente, por 150 días, o si logrará mantener esa política mientras lo desee. Las reacciones de sus partidarios fueron cautas, las de la oposición muy críticas. “El presidente claramente no se leyó la opinión de la mayoría de la Corte: solo el Congreso tiene potestad sobre los aranceles”, declaró un senador republicano, Don Bacon.

El presidente Donald Trump con la tabla de sus aranceles recíprocos. FOTO: Getty

“Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables (...) han generado una enorme incertidumbre”, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. México anunció que iba a estudiar la sentencia, y lo mismo declaró la Unión Europea. “Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (...) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado. El Reino Unido, que había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dijo que esperaba mantener esa “posición comercial privilegiada”.