Donald Trump y De La Espriella siguen afianzando su alianza: “Yo respaldé a un caballero”

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un contundente respaldo este miercoles 2 de septiembre al mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, reafirmando el buen momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

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Durante una rueda de prensa, al ser consultado sobre sus alianzas en Latinoamérica, Trump elogió la figura del jefe de Estado colombiano y recordó su sorpresiva victoria electoral. “Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, afirmó el mandatario estadounidense.

Asimismo, destacó el proceso que llevó a De La Espriella al poder: “No se esperaba que ganara, era uno de 10 personas aspirando, no era el favorito (...). Hizo un gran trabajo y fue elegido”. El pronunciamiento de Trump se dio en medio de lo que considera una transformación ideológica en el continente.

“Tenemos a numerosas personas, Argentina, muchas personas, y yo fui elegido y esa parte de nuestro hemisferio se está volviendo muy diferente de lo que era. Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”, sostuvo.

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