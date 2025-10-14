Colombianos no podrán ingresar a Europa sin cumplir este requisito obligatorio: ya entró en vigor

En la actualidad, para viajar a Europa desde Colombia, es necesario un pasaporte vigente que expire al menos tres meses después de su salida de ese continente, un pasaje de ida y vuelta, comprobante de fondos suficientes para su estadía, y una carta de alojamiento o reserva de hotel. Sin embargo, a partir de este domingo 12 de octubre hay un nuevo requisito obligatorio para visitar el Viejo Continente: el Sistema de Entradas y Salidas (EES).

¿Y que es el EES? Es un sistema electrónico diseñado para registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por periodos cortos.

Además, sustituirá los sellos manuales en los pasaportes, generando un historial digital con la fecha, lugar de entrada y salida, así como la duración de la estancia permitida.