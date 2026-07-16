EE. UU. sube la presión sobre Brasil al imponer aranceles del 25%, desata choque político con Lula

La guerra comercial entre Estados Unidos y Brasil escaló de nuevo, esta ves el Gobierno del presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% sobre la mayor parte de los productos brasileños que ingresan al mercado estadounidense, una medida que empezará a regir desde el 22 de julio y que intensifica las tensiones entre las dos principales economías del continente.
La decisión llega tras una investigación comercial adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyó que Brasil mantiene prácticas consideradas desleales para los intereses estadounidenses.
En respuesta, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida como “un acto sin justificación económica” y anunció que “pondrá en marcha la Ley de Reciprocidad”, con la que aplicará gravámenes equivalentes a productos procedentes de Estados Unidos.
La nueva disputa comercial surge cuando Brasil entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula se perfila para enfrentar a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal figura de la derecha brasileña.
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