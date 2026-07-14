Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

Antes de que Cabo Verde sorprendiera al mundo con su fútbol -acompañado de las memorables atajadas de su arquero y capitán Vozinha y el golazo del lateral Sidny Lopes Cabral a Argentina- era un destino que ya registraban un crecimiento sostenido en la llegada de viajeros, pero que tras la Copa del Mundo de 2026 multiplicaron las búsquedas en internet, las consultas por vuelos y el interés de potenciales turistas.
Lo mismo ocurrió con Uzbekistán y, en menor medida, con Curazao, tres selecciones que fueron debutantes en Norteamérica-2026. Sin embargo, bastó la participación para que millones de personas comenzaran a buscarlos en Google, consultaran vuelos, hoteles y paquetes turísticos, confirmando que una Copa del Mundo puede convertirse en una de las campañas de promoción de destinos más poderosas del planeta.
Para Giovany Ángel Ángel, consultor de turismo y magíster en Turismo, la respuesta es que el mundial es una excelente vitrina para potenciar el turismo de una región, aunque con un paso intermedio. “La exposición que da el Mundial no genera que uno vaya; genera que uno investigue y pueda tomar la decisión de visitar ese lugar. La gente empieza a buscar la cultura, la gastronomía, la seguridad, los atractivos turísticos y la conectividad. Solo después toma la decisión de viajar”, explicó a EL COLOMBIANO.
Ese proceso quedó reflejado en varios países que aprovecharon el Mundial 2026 para ganar una visibilidad que habría tomado años conseguir mediante campañas tradicionales de promoción.
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