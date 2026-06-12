Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo, tras debut de SpaceX en bolsa a US$150

Este viernes 12 de junio fue un día que Wall Street no olvidará fácilmente. Las acciones de SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk, abrieron a US$150 en el Nasdaq a las 11:46 a. m. (hora de Nueva York), un 11% por encima del precio de oferta fijado en US$135, y llegaron a tocar los US$168,75 en su primera jornada de negociación.
Con ese precio, la capitalización bursátil de SpaceX superó los US$2 billones de dólares. Y Elon Musk, cuya fortuna rondaba los US$970.000 millones el jueves según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se convirtió en el primer billonario de la historia humana.
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