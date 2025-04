Nueva polémica de Elon Musk sobre la jornada laboral: propuso turnos de 12 horas diarios

Sergey Brin, cofundador de Google, compartió una visión similar en un memorando interno filtrado por The New York Times en la que pidió a los equipos encargados del desarrollo de inteligencia artificial que ajustaran su rutina a una exigente jornada de 60 horas semanales, concentradas entre lunes y viernes. Aunque no hizo referencia directa al trabajo de fin de semana, dejó claro que quienes no alcanzan ese umbral resultan “improductivos” y afectan la moral del equipo.

Ambos discursos, aunque desde contextos diferentes: uno liderando múltiples organizaciones y el otro reenfocado en Google desde su regreso en 2023, revelaron una misma mentalidad.

