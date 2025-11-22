“La relación bilateral ha estado más tensa que nunca”: embajador de EE. UU., John McNamara, sobre el Gobierno Petro

En medio de la complicada situación diplomática, el embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, enfrentó los recientes desencuentros públicos y diferencias con el Gobierno colombiano para reiterar que la alianza bilateral se mantiene firme, anclada en más de dos siglos de cooperación y valores democráticos mutuos.
En reciente diálogo con Semana, el diplomático fue categórico al afirmar que el vínculo entre los dos pueblos “nunca va a romperse”, a pesar de que el estado de la relación bilateral ha estado más tenso que nunca, marcado por las diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.