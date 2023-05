En Guatemala inician polémico juicio contra periodista Zamora

“Soy un preso político y he sido tratado como tal”, declaró Zamora a periodistas al llegar al tribunal. Y aseguró: “En este juicio me van a sentenciar”. Según la acusación, el comunicador de 66 años está involucrado en el supuesto blanqueo de 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra.

Pero gremios de la prensa y ONG internacionales exigen que se levanten los cargos contra Zamora, mientras Estados Unidos expresó su preocupación por los intentos de “criminalizar” la labor de los periodistas en Guatemala.

“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan”, declaró la presidenta WOLA, Carolina Jiménez Sandoval.

Zamora sostiene que el caso en su contra fue fabricado por el presidente Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista declaró estar “sereno” y dispuesto a buscar su liberación en instancias internacionales si es condenado en este juicio.

El Código Procesal Penal guatemalteco impone por lavado de dinero condenas de entre seis y 20 años de cárcel inconmutables.