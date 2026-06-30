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Remesas gratis a Venezuela: fintech eliminan comisiones tras los terremotos

Tras los terremotos en Venezuela, plataformas como Fronte, Littio, Global66 y Retorna eliminan comisiones para que las remesas familiares lleguen rápido y sin costo adicional.

  • Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos. FOTO: AFP.
    Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos. FOTO: AFP.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 41 minutos
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Dos movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y dejaron a miles de familias en necesidad urgente de apoyo económico para cubrir necesidades básicas.

La Guaira y la Gran Caracas concentran el mayor impacto, mientras la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) activó un llamamiento de emergencia para atender a 300.000 personas.

Colombia juega un papel clave en esta respuesta. En el país residen más de 2,8 millones de venezolanos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y para muchos de ellos el envío de remesas se convirtió en la principal vía para socorrer a sus familiares en las zonas afectadas.

Ante el aumento repentino de la demanda, varias empresas de tecnología financiera ajustaron sus tarifas y abrieron canales para que el dinero llegue directo a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios ni por canales informales.

Siga leyendo: La ONU reporta un rápido deterioro de la crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Las fintech que eliminaron comisiones para enviar dinero a Venezuela

-Fronte: transferencias por PSE sin registro. La compañía Fronte habilitó una página especial, ayudavenezuela.frontepay.com, para canalizar el apoyo hacia Venezuela.

El proceso se hace directamente desde PSE, con el banco de preferencia del usuario, sin necesidad de descargar una aplicación, crear una cuenta o registrarse previamente. Según la empresa, las transferencias llegan en pocos minutos tanto a cuentas bancarias como a Pago Móvil, y durante la emergencia no generan ningún cobro por comisión.

-Littio: dólares digitales que llegan en cinco minutos. Esta app permite enviar fondos a bancos venezolanos por Pago Móvil o transferencia bancaria a través de un mecanismo distinto: el usuario compra dólares digitales, conocidos como USDC, mediante PSE, Nequi o Bre-B, y el dinero llega al destinatario en aproximadamente cinco minutos.

El servicio está disponible tanto para ciudadanos colombianos como para venezolanos que cuenten con cédula de extranjería o con Permiso por Protección Temporal (PPT), y no tiene ningún costo hasta el 3 de julio.

-Global66: cupón de envíos gratuitos hasta por 2.000 dólares. La fintech latinoamericana Global66 activó el cupón “FuerzaVenezuela” para que las familias afectadas reciban dinero sin pagar comisión. El beneficio, vigente hasta el 3 de julio según la compañía, aplica para transferencias de hasta 2.000 dólares, lo que lo convierte en una opción atractiva para envíos de mayor monto.

-Retorna: comisión cero desde cinco países. Esta app eliminó la comisión para los envíos que se originan en Colombia, Chile, Brasil, Perú y la Unión Europea, tanto para usuarios nuevos como para quienes ya usaban la plataforma, sin exigir un monto mínimo de envío. La aplicación también habilitó, de forma excepcional, la posibilidad de canalizar aportes hacia entidades que participan directamente en la atención de la emergencia.

Puede leer: ¿Cómo ayudar a Venezuela? World Vision abre donaciones tras los terremotos

Cómo donar a la respuesta humanitaria en Venezuela

Para quienes prefieren aportar a organizaciones humanitarias en lugar de enviar dinero a un familiar específico, la Cruz Roja Venezolana habilitó una cuenta oficial destinada a la logística y a la compra de insumos de emergencia. El titular de la cuenta es la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, identificada con el RIF J-00235031-8.

La cuenta es corriente, está denominada en bolívares (VES) y opera a través del Banco Banesco, con el número 0134-0224-82-2243028658. La organización recomienda reportar cada aporte al correo contabilidad@cruzroja.ve para que quede registrado.

La aplicación de domicilios Rappi también se sumó a la iniciativa. Los usuarios de Rappi Turbo en Bogotá pueden donar entre 10.000 y 50.000 pesos a los damnificados del país vecino a través de un botón de donación disponible directamente en la app, según informó la compañía.

En contexto: Qué es un doblete sísmico, el inusual fenómeno que podría explicar la tragedia ocurrida en Venezuela

Binance Charity destina 3 millones de dólares y suspende comisiones

El sector cripto también respondió a la emergencia. Binance Charity anunció una donación total de 3 millones de dólares en cupones de tokens de 20 USDT para los usuarios de Binance en las zonas más golpeadas por el sismo: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

Para acceder a estos cupones, la plataforma exige que los usuarios hayan completado su comprobante de domicilio (POA) y el proceso de verificación de identidad (eKYC) antes del 26 de junio de 2026. Quienes ya cumplían ese requisito en las zonas afectadas recibirán automáticamente 20 USDT en su Zona de Recompensas.

Binance reconoció, además, que una parte importante de sus usuarios en la región aún no había completado ese trámite, por lo que abrió una segunda ventana, quienes finalicen el POA entre el 26 de junio y el 10 de julio de 2026, antes de las 23:59 (hora de Venezuela), también podrán acceder al beneficio hasta agotar el cupo total de la donación. Los fondos llegarán a las cuentas de los usuarios en un plazo máximo de 30 días después de completado el proceso.

La compañía también eliminó las comisiones de los servicios más utilizados en el país. Durante siete días, hasta el 2 de julio de 2026, no habrá cobro en las transacciones P2P denominadas en bolívares, y los comercios venezolanos que aceptan Binance Pay como método de pago tampoco pagarán comisión en ese mismo periodo.

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