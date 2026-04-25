Escándalo en Haití: Restaurante le reclama a Gobierno Petro por millonaria cuenta sin pagar luego de su visita

El gobierno de Gustavo Petro no habría dejado una buena imagen luego de su visita realizada a Haití hace aproximadamente un año, pues allí habría dejado pendiente una millonaria factura en un restaurante de Puerto Príncipe. Así lo denunció la dueña de Aioli Restaurant, Viviane Vital- Herne a la revista Semana, quien afirmó que luego de la misión diplomática que encabezó el mandatario colombiano el 18 de julio de 2025, el jefe de Estado y su comitiva degustaron de sus productos y nueve meses después no quieren, supuestamente, reconocerle la factura. Lea también: Petro anunció que Colombia está dispuesta a integrar fuerza internacional contra pandillas de Haití Según la denuncia de la empresaria, lo consumido en ese lugar, que está ubicado en un exclusivo sector de Puerto Príncipe, fue de 6.095 dólares; sin embargo, la deuda se bajó a 5.691 dólares debido a que Viviane optó por llevarse unas botellas de champaña que habrían quedado tras el evento. Esta deuda, que en pesos colombianos estaría en algo más de 20 millones, no ha sido reconocida ni por la Embajada de Colombia en Haití ni por la Cancillería, pese a que la dueña del lugar ha pasado diferentes cartas a las entidades colombianas, pero ninguna ha tenido ningún eco.

Viviane le contó al medio mencionado que durante la visita del presidente colombiano, el restaurante fue contratado para la atención de invitados, decoración y alimentación en un evento en la sede de la Embajada de Colombia. Su contacto inicial fue Érika Valencia Rentería, quien desde febrero de 2025 fue designada como cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Haití. La empresaria entregó antes de la visita de Gustavo Petro al país caribeño varias cotizaciones, estando atenta a los requerimientos que hacían desde el gabinete colombiano. “Estuve allí ese 18 de julio desde las 8:00 de la mañana y salí de la embajada a las 10:00 de la noche, cuando todo terminó”, comentó. Puede leer: Los lujosos gastos de Petro que aparecen en el informe de la UIAF: desde Gucci y Prada, hasta una cuenta en un burdel

“Algunos de los presidentes que estaban allí son personas que también conozco y todos se alegraron mucho de verme. El propio Petro me recibió muy bien. Parecía contento de que estuviera allí. Y no olvide que no solo preparé la comida. También me encargué de la decoración. Fue un servicio completo”, detalló Viviane en su denuncia. Sobre las denuncias, se conocen cartas en donde el Consulado de Colombia en Puerto Príncipe detalla el menú solicitado y donde sugieren que se triplicó el valor inicialmente acordado sin un acuerdo escrito ni verbal. Esa misiva tiene fecha del 1 de diciembre de 2025. En este mes, la empresaria volvió a enviar una carta, pero esta vez dirigida a la canciller Rosa Villavicencio.

Esta es la respuesta de la Embajada y la carta enviada a la Cancillería. Foto: Semana

Los cuestionados gastos del Consulado de Haití

Desde la apertura de esta sede se ha cuestionado sobre la inversión requerida versus sus resultados, pues luego de que la sede entrara en funcionamiento en el 2023, su asignación inicial fue de 112.271 dólares, algo más de 450 millones de pesos en ese momento y que incluían gastos operativos, equipamiento y mobiliario. Siga leyendo: Casi un año fuera del país: Petro ha gastado más de 2,5 millones de dólares en sus giras internacionales La ejecución presupuestal en su primer año fue de 30.573 dólares, según reportes oficiales. Sin embargo, al año siguiente se transfirieron algo más de 109.000 dólares para su funcionamiento y en el 2025 fue una cifra similar, algo que hasta el año pasado dejaba como transferencias un valor aproximado a 1.300 millones de pesos, de los que solo se han ejecutado 156 millones de pesos. Según información que fue revelada en su momento por Blu Radio, hasta mediados de 2025 apenas se habían tramitado por ese consulado 8 pasaportes, 36 actos notariales y 396 visas.

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