Escándalo en Italia: más de 70 futbolistas estarían implicados en fiestas con servicios sexuales y “droga de la risa”

El fútbol italiano se ve sacudido por una polémica investigación judicial que vincularía a decenas de deportistas y personalidades de élite en el centro de un presunto entramado de prostitución y eventos exclusivos.
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La Fiscalía de Milán ha puesto bajo la lupa las actividades de la reconocida agencia llamada Ma.De. Milano, con sede en Cinisello Balsamo, en una operación coordinada por la fiscal adjunta Bruna Albertini.
Según La Gazzetta, la investigación, centrada en los delitos de explotación y facilitación de la prostitución, reveló la presunta asistencia de aproximadamente 70 futbolistas y un piloto de F1 a fiestas donde la oferta de servicios sexuales sería la “norma y principal servicio”.