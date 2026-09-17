España refuerza controles para viajeros: requisitos para colombianos en 2026

Los colombianos que tengan previsto viajar a España deberán revisar con anticipación el estado y la vigencia de su pasaporte, debido al refuerzo de los controles migratorios y documentales en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países del espacio Schengen.

Las autoridades migratorias españolas están intensificando la verificación de los documentos de los viajeros y pueden impedir el ingreso a extranjeros que presenten irregularidades documentales. También se advierte sobre la importancia de no postergar la renovación del pasaporte cuando sea necesario.

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De acuerdo con las normas del espacio Schengen, los ciudadanos extranjeros que ingresen a España deben contar con un pasaporte válido, vigente, expedido dentro de los últimos 10 años y con una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista para abandonar el territorio europeo.

Los controles también pueden presentarse antes del vuelo. Las aerolíneas están realizando verificaciones de la documentación de los pasajeros y un viajero que no cumpla con los requisitos podría tener inconvenientes para abordar el avión desde el aeropuerto de salida.

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España también avanza en la implementación de nuevos sistemas digitales y biométricos para registrar las entradas y salidas del territorio europeo. Estas medidas hacen parte de las regulaciones vigentes en el espacio Schengen y buscan reforzar la seguridad fronteriza y la verificación de la autenticidad de los documentos.

Para los colombianos que tengan un viaje programado, una de las principales recomendaciones es comprobar que el pasaporte cumpla con el requisito de los tres meses de vigencia posteriores a la salida prevista de Europa. También es importante revisar físicamente el documento y verificar que no tenga hojas sueltas, fisuras, manchas o información borrosa.

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Además, se recomienda consultar previamente las condiciones establecidas por la aerolínea y tener disponibles documentos que puedan ser solicitados durante el control fronterizo, como comprobantes de hospedaje, tiquete de regreso y soportes relacionados con los recursos económicos para el viaje.

Si el pasaporte está próximo a vencer o presenta algún inconveniente, lo aconsejable es iniciar el proceso de renovación con suficiente anticipación antes de confirmar las reservas o viajar.