EE. UU. flexibiliza requisitos de visa para el Mundial: ¿Quiénes pueden evitar la fianza de hasta 15.000 dólares?

Estados Unidos anunció que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para determinados aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio. El gigante norteamericano ha empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país. La iniciativa se enmarca dentro de una de las numerosas iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria. Lea también | Asistir al Mundial 2026: un sueño que depende de una visa aún no confirmada para miles de aficionados

¿Cómo funciona la fianza de visa de Donald Trump para el Mundial?

El Departamento de Estado dijo que eximiría de estos depósitos a los miembros de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial en Estados Unidos. También a los hinchas de los países participantes que ya tengan entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados. “Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo”, dijo Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares. Afirmó que la administración Trump quiere organizar “la Copa Mundial de la Fifa más grande y exitosa de la historia”. “El anuncio de hoy del Departamento de Estado de EE. UU. pone de manifiesto una vez más nuestra colaboración continua con el Gobierno de EE. UU. y el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la Fifa con el fin de organizar un evento mundial exitoso, sin precedentes e inolvidable”, declaró un portavoz de la Fifa en un comunicado.

Los 5 países clasificados que estaban obligados a pagar hasta $15.000 dólares

Cinco países clasificados para la máxima cita del fútbol figuran entre aquellos cuyos ciudadanos están obligados a pagar depósitos de garantía de visado: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Al menos otras dos naciones clasificadas para el evento han sido objeto de vetos casi totales de entrada a Estados Unidos bajo Trump: Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, e Irán, país al que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero.

La administración del líder republicano también ha ampliado drásticamente el escrutinio a los visitantes de naciones occidentales aliadas, obligándolos a proporcionar acceso al gobierno estadounidense para revisar sus publicaciones en redes sociales. Un estudio del bufete de abogados Mendoza Law Firm concluyó que Haití podría disputar sus partidos con prácticamente ningún aficionado viajando desde el país debido a las restricciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Señaló que, en las cinco naciones clasificadas afectadas por los depósitos de visado, 15.000 dólares equivalen, de media, a tres años de ingresos. El Mundial, que comienza el 11 de junio y acaba el 19 de julio, es coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos. Siga leyendo: Mundial 2026: Guía y claves para tramitar la visa de Estados Unidos en tiempo récord Bloque de preguntas y respuestas