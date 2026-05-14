EE. UU. flexibiliza requisitos de visa para el Mundial: ¿Quiénes pueden evitar la fianza de hasta 15.000 dólares?

Estados Unidos anunció que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para determinados aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio.
El gigante norteamericano ha empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país. La iniciativa se enmarca dentro de una de las numerosas iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria.
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