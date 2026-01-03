Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

Sin titubeos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 2 de enero, EE. UU. tomará el control de Venezuela y llegará con sus compañías petroleras.

“Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, indicó el mandatario en una rueda de prensa que duró casi una hora.

En desarrollo...

Entérese: Esta es la firma china que quiere quintuplicar la producción de petróleo en dos campos venezolanos