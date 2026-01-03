x

Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

Sin titubeos, el mandatario gringo dejó claro que Estados Unidos comenzará a trabajar las reservas de crudo más grandes del mundo. Aquí los detalles.

  • El presidente Donald Trump aseguró que EE. UU. Volverá con compañías petroleras a Venezuela. FOTO AFP Y GETTY.
    El presidente Donald Trump aseguró que EE. UU. Volverá con compañías petroleras a Venezuela. FOTO AFP Y GETTY.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

Sin titubeos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 2 de enero, EE. UU. tomará el control de Venezuela y llegará con sus compañías petroleras.

“Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, indicó el mandatario en una rueda de prensa que duró casi una hora.

En desarrollo...

Entérese: Esta es la firma china que quiere quintuplicar la producción de petróleo en dos campos venezolanos

