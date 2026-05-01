EE. UU. sanciona empresas por petróleo iraní y eleva la tensión global con el bloqueo en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos endureció este viernes su ofensiva económica contra Irán al sancionar a tres empresas vinculadas al cambio de divisas, en un nuevo intento por golpear el flujo de recursos que financia sus operaciones. La medida se da en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, con impacto directo en el comercio global de petróleo y en los precios internacionales. El anuncio fue liderado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que además advirtió que mantiene en la mira futuras sanciones contra el sistema de peaje que Teherán busca implementar en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el tránsito mundial de hidrocarburos. Le puede interesar: Trump extiende el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones

Sanciones a empresas y presión sobre el petróleo iraní

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., a la que señala de haber importado “decenas de millones de barriles” de crudo iraní. Según Washington, estas operaciones habrían permitido a Irán generar miles de millones de dólares, en medio de las restricciones internacionales. “Mientras Irán intenta generar ingresos petroleros para financiar sus actividades desestabilizadoras, Estados Unidos exigirá rendición de cuentas tanto a Irán como a todos sus socios que eludan las sanciones”, señaló la entidad. Las medidas implican que cualquier transacción que involucre a Estados Unidos y a esta terminal será considerada una violación de sanciones, lo que refuerza el cerco financiero sobre la red energética iraní. No es la primera acción de este tipo, en 2025 ya había sido sancionada otra firma del mismo complejo portuario. Conozca también: “No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

Tensión en el estrecho de Ormuz y efectos en el mercado