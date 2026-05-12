Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Bloqueo de fertilizantes en estrecho de Ormuz amenaza con desatar una hambruna para 45 millones de personas

La ONU alertó que millones de personas podrían enfrentar hambre severa si continúa el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, principal ruta marítima para el transporte de urea, amoníaco y fosfatos necesarios para la producción de alimentos.

  • Según la ONU, el mercado tardaría al menos cuatro meses en recuperar la normalidad en el suministro de fertilizantes. Foto: Julio Herrera
    Según la ONU, el mercado tardaría al menos cuatro meses en recuperar la normalidad en el suministro de fertilizantes. Foto: Julio Herrera
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

Más de 45 millones de personas en el mundo podrían verse afectadas por una crisis alimentaria si en las próximas semanas no se restablece el tránsito de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, ya que el bloqueo de urea, amoníaco y fosfatos comprometería la producción de alimentos.

La alerta fue emitida por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En declaraciones entregadas a AFP, aseguró que el mundo enfrenta una ventana de tiempo muy limitada para evitar una crisis de gran magnitud.

Puede leer: Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio

“Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición”, afirmó.

Irán mantiene cerrado un corredor clave para el comercio agrícola

El bloqueo del estrecho de Ormuz comenzó tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. Como respuesta, la república islámica restringió el paso marítimo por uno de los corredores comerciales más estratégicos del planeta.

Antes del conflicto, por esta vía transitaba cerca de un tercio de los fertilizantes consumidos a nivel global, lo que equivale a unas 16 millones de toneladas transportadas por el mar. También se movilizaban materias primas fundamentales para la producción agrícola, entre ellas amoniaco, azufre y urea.

Entérese: ¡Ojo si viaja a Europa! 13.000 vuelos cancelados por crisis de combustible, tras guerra en Medio Oriente

Brasil, China, India y varios países africanos figuran entre los principales destinos de estas exportaciones, regiones altamente dependientes de la importación de fertilizantes para sostener sus ciclos agrícolas y garantizar el abastecimiento de alimentos.

La preocupación radica en que, si los fertilizantes se encarecen o escasean, los agricultores reducen su uso para disminuir costos. Esto impacta directamente la productividad de los cultivos en los siguientes ciclos agrícolas.

Aunque el efecto no se percibe de inmediato en supermercados y mercados, meses después podría reflejarse en un aumento de los precios de productos básicos como maíz, trigo y arroz.

Le puede interesar: Irán estudia la última oferta de EE. UU. para poner fin a la guerra

ONU busca un acuerdo urgente para evitar una emergencia alimentaria

Ante el riesgo creciente, António Guterres, secretario general de la ONU, creó en marzo un grupo de trabajo internacional encargado de diseñar un mecanismo que permita reactivar el paso seguro de fertilizantes y materias primas relacionadas.

Moreira da Silva explicó a AFP que ya sostuvo reuniones con representantes de más de 100 países con el objetivo de sumar respaldo diplomático a la iniciativa. Sin embargo, reconoció que la propuesta aún no logra convencer a las partes directamente involucradas en el conflicto, entre ellas Estados Unidos, Irán y varios países del Golfo.

Según el funcionario, permitir el tránsito diario de al menos cinco buques cargados con fertilizantes sería suficiente para aliviar la presión sobre los agricultores y reducir el riesgo de escasez alimentaria.

La temporada de siembra aumenta la presión sobre los gobiernos

El director de la UNOPS advirtió que el calendario agrícola agrava la situación. Señaló que algunos ciclos de cultivo en países africanos concluyen en apenas unas semanas.

Vea aquí: Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

La preocupación central radica en que la falta de fertilizantes afecte la productividad agrícola mundial durante los próximos meses, lo que posteriormente se traduciría en menores cosechas y aumentos en los precios de los alimentos.

Aunque todavía no se registra un incremento generalizado en los precios de la comida, la ONU ya detecta un fuerte aumento en el valor internacional de los fertilizantes.

Reapertura de Ormuz tardaría meses en normalizar el mercado

Para Moreira da Silva si se alcanzara un acuerdo político inmediato, el mecanismo diseñado por Naciones Unidas podría entrar en funcionamiento en apenas siete días.

No obstante, advirtió que incluso una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz no resolvería rápidamente la crisis logística. Según sus cálculos, el mercado tardaría al menos cuatro meses en recuperar la normalidad en el suministro de fertilizantes.

Lea también: ¿Adiós al gas barato? Por déficit y guerra en Irán empresas usan más carbón y GLP

El funcionario insistió en la necesidad de actuar con rapidez para evitar consecuencias humanitarias más graves.

“No podemos estar dándole vueltas a algo que es posible y urgente: permitir el paso de los fertilizantes por el estrecho y, de ese modo, minimizar el riesgo de una grave inseguridad alimentaria mundial”, concluyó al medio.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave para los fertilizantes del mundo?
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta porque por allí transita cerca de un tercio de los fertilizantes comercializados globalmente, incluyendo urea, amoníaco y fosfatos esenciales para la producción agrícola.
¿Cómo puede el bloqueo de Ormuz provocar una crisis alimentaria mundial?
Si los fertilizantes dejan de llegar a los países importadores, los agricultores reducen su uso por escasez o altos precios. Eso disminuye la productividad de cultivos básicos como arroz, trigo y maíz, generando menor oferta de alimentos y alzas globales en los precios.
¿Cuántas personas podrían verse afectadas por la crisis de fertilizantes?
La ONU advirtió que más de 45 millones de personas podrían enfrentar hambre severa o inseguridad alimentaria si el bloqueo marítimo continúa y no se normaliza el comercio agrícola internacional.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos