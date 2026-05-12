Bloqueo de fertilizantes en estrecho de Ormuz amenaza con desatar una hambruna para 45 millones de personas

Más de 45 millones de personas en el mundo podrían verse afectadas por una crisis alimentaria si en las próximas semanas no se restablece el tránsito de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, ya que el bloqueo de urea, amoníaco y fosfatos comprometería la producción de alimentos.
La alerta fue emitida por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En declaraciones entregadas a AFP, aseguró que el mundo enfrenta una ventana de tiempo muy limitada para evitar una crisis de gran magnitud.
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“Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición”, afirmó.