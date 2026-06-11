Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Un grupo de eurodiputados rechaza la injerencia de Trump en las elecciones colombianas y reclama “el derecho a elegir libremente”

Los parlamentarios europeos advirtieron que los respaldos públicos del presidente de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella vulneran los principios de soberanía y no injerencia en los procesos democráticos.

  • El próximo domingo 21 de junio, la presidencia en Colombia se elegirá entre el candidato del gobierno, Iván Cepeda, y el llamado outsider de la contienda política, el abogado Abelardo de la Espriella, en lo que serán las votaciones de la segunda vuelta. FOTO: COLPRENSA Y AFP.
    El próximo domingo 21 de junio, la presidencia en Colombia se elegirá entre el candidato del gobierno, Iván Cepeda, y el llamado outsider de la contienda política, el abogado Abelardo de la Espriella, en lo que serán las votaciones de la segunda vuelta. FOTO: COLPRENSA Y AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La carrera por la Casa de Nariño se ha ido apretando. Mientras Abelardo de La Espriella denuncia acoso judicial —tras las órdenes que le prohibieron utilizar la camiseta de la Selección Colombia y el lema de su campaña—, Iván Cepeda denuncia presuntos intentos de fraude electoral, autoatentados y señala a su contrincante de tener vínculos con estructuras criminales.

Pero la tensión no se ha mantenido sólo en el ámbito nacional: varios países del mundo tienen los ojos sobre la álgida segunda vuelta. En medio de ese contexto, un grupo de eurodiputados solicitó a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior pronunciarse contra cualquier intento de interferencia en las elecciones presidenciales de Colombia.

En el comunicado, los diputados se refirieron sobre todo a los mensajes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo al candidato de derecha, Abelardo de La Espriella.

La petición fue consignada en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

En el documento, los parlamentarios calificaron como una “interferencia directa” en el proceso democrático colombiano las declaraciones del mandatario estadounidense a favor de De la Espriella.

La reacción se produjo después de que Trump publicara un nuevo mensaje en la red social Truth Social respaldando al candidato presidencial, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta.

En su pronunciamiento, el presidente estadounidense elogió a De la Espriella y destacó su liderazgo, repitiendo el apoyo que ya había expresado tras la jornada electoral del pasado 21 de mayo.

Para los firmantes de la carta, los procesos electorales deben ser definidos exclusivamente por los ciudadanos de cada país y no por actores externos.

”Trump describió a su oponente como un “marxista radical de izquierda”, al tiempo que enfatizó que el resultado de las elecciones sería decisivo para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, reconocieron los diputados.

Y agregaron: “Los procesos electorales deben pertenecer exclusivamente a los ciudadanos, quienes son los únicos que tienen el derecho legítimo de determinar su futuro político libres de cualquier forma de injerencia o coerción externa”.

Los eurodiputados también señalaron que los principios de soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia constituyen pilares fundamentales del derecho internacional y deben respetarse independientemente de la orientación política de los gobiernos en disputa.

Además, expresaron preocupación por las declaraciones que, según afirman, buscan deslegitimar a sectores políticos que participan democráticamente en las elecciones o presentar determinadas corrientes ideológicas como una amenaza para las relaciones internacionales.

A su juicio, la democracia requiere pluralismo político, competencia electoral en igualdad de condiciones y el reconocimiento de que la legitimidad de los gobiernos proviene únicamente de la voluntad popular.

”Nos preocupa especialmente la retórica que busca estigmatizar a las fuerzas políticas que participan democráticamente en las elecciones o que presenta alternativas ideológicas legítimas como amenazas”, dice la carta enviada a la dirección de la Unión Europea.

Los parlamentarios también advirtieron que Colombia continúa enfrentando desafíos relacionados con la violencia, la desigualdad y la implementación del Acuerdo de Paz, por lo que cualquier intento externo de influir en el resultado de las elecciones podría afectar la estabilidad institucional del país.

Le puede interesar: Donald Trump afirma que acuerdo de paz con Irán está en la “fase final” y estima avances en los próximos días

En la comunicación, suscrita por representantes de los grupos The Left y Greens del Parlamento Europeo, se pidió a las autoridades de la Unión Europea rechazar cualquier forma de intervención política, diplomática, económica o retórica en el proceso electoral colombiano y reiterar el compromiso europeo con la paz, los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos.

“Estamos con el pueblo colombiano en su derecho a elegir libremente su futuro”, concluyeron los eurodiputados.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos