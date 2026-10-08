“Pensé que nos íbamos a morir”: exmilitar evitó que un hombre abriera puertas de un avión en pleno vuelo Bogotá-Frankfurt

Durante el reciente trayecto del vuelo LH543 de Lufthansa, que cubría la ruta entre Bogotá, Colombia, y Frankfurt, Alemania, el pánico se apoderó de la cabina cuando un viajero sin identificar intentó abrir las puertas de la aeronave en pleno vuelo.

Y es que el viaje transatlántico que prometía ser idéntico a cualquier otro se transformó en una escena de angustia absoluta a 30.000 pies de altura, por lo que los pasajeros pensaron que “se iban a morir” en medio del suceso.

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Apenas una hora después del despegue, la tranquilidad a bordo se rompió. Michele Carlo Benedetto Cinque, un ciudadano alemán residente en Colombia y exparacaidista con entrenamiento militar, vio a un hombre de entre 30 y 33 años caminando a gran velocidad hacia la parte delantera de la nave.

“Algo está mal aquí”, pensó Benedetto al notar la actitud sospechosa del sujeto. Tras desabrocharse el cinturón, observó cómo el individuo ignoraba la advertencia de un tripulante de edad avanzada y avanzaba hacia la zona media, donde se ubican las salidas de emergencia.

Un grito desesperado en alemán de una azafata —“No hagas eso”—, según el relato conocido por Benedetto a la FM, desencadenó la respuesta inmediata del exmilitar para impedir las acciones del sujeto cuando vio al hombre jalando la palanca de apertura.