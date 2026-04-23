Expertos analizaron la relación entre Colombia y Venezuela: ¿estabilidad económica o fractura institucional?

El futuro comercial entre Colombia y Venezuela no dependería ya de la voluntad política, dicen los expertos, sino de la capacidad que tenga el sector privado para navegar una “transición tutelada y cargada” de incertidumbres jurídicas. Le puede interesar: ¿Reunión militarizada? Petro detalló cómo será su encuentro con Delcy Rodríguez este viernes Durante el Diálogo de Alto Nivel organizado este jueves 23 de abril por la Universidad EIA, expertos de diversas organizaciones internacionales examinaron los escenarios que enfrentará el empresariado colombiano ante un modelo de estabilización venezolano que prioriza la energía sobre las urnas.

El modelo de transición y la fragilidad de las cifras

Nathalia Vélez López de Mesa, rectora de la Universidad EIA, advirtió que, tras la intervención de enero de 2026, Estados Unidos ha impulsado un esquema de estabilización sin plazos electorales definidos, enfocándose en el control de recursos energéticos. Según Vélez, aunque esto ha generado alivios financieros, “persisten profundas tensiones políticas e incertidumbre institucional, que limita los efectos inmediatos de la reactivación económica”. Esta fragilidad se refleja en los indicadores presentados por Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento de la EIA. Tras el colapso que llevó las exportaciones de 6.000 millones de dólares en 2008 a solo 196 millones en 2019, el repunte actual muestra fisuras. Entre enero y febrero de 2026, las ventas hacia Venezuela cayeron un 13,7% frente al año anterior, sumando apenas 132 millones de dólares.

Los expertos hablaron de cómo la relación entre Colombia y Venezuela podría afectar al empresariado colombiano ante un modelo de estabilización venezolano que prioriza la energía sobre las urnas. FOTO: Colprensa

Geopolítica y el imperativo democrático

Para Geoff Ramsey, del Atlantic Council, la normalización requiere cumplir el plazo de 18 meses para elecciones libres, aunque reconoce que la estrategia de Estados Unidos busca hoy posicionar actores de oposición mediante el levantamiento de sanciones. Este proceso de “normalización política” es visto como el motor necesario para reactivar los flujos de inversión que hoy son marginales. No obstante, Andrés Rugeles, vicepresidente del CORI, sostiene que el comercio no puede reactivarse a cualquier costo. “La apuesta desde el más alto nivel del gobierno colombiano por un restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática en Venezuela es la condición básica de la reconstrucción. Se requiere la convocatoria de elecciones libres y transparentes”, enfatizó, añadiendo que la agenda debe incluir seguridad y lucha contra el crimen transnacional.

Antioquia ante el mercado de la reconstrucción, ¿una nueva oportunidad?

Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra, calificó la reactivación como una oportunidad pragmática para liberar el potencial exportador de Antioquia.

“Antioquia fue la región colombiana que más aprovechó el mercado venezolano en el pasado y ahora se perfila como la región ganadora en las inmensas posibilidades que hoy representa la reactivación económica del vecino país”, puntualizó. Finalmente, Juliana Villegas, directora de Promoción Internacional de la misma firma, destacó nichos en agroindustria, software y servicios petroleros. Villegas destacó la brecha hablando del per cápita exportador.