El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la captura de Maduro por EE. UU. fue “ilegal”

El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo este jueves 29 de enero que la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue “ilegal”, pese a que el depuesto gobernante era “ilegítimo”.

Le puede interesar: Autoridades descartaron fallas técnicas en el avión siniestrado de Satena: cinco equipos forenses analizarán los cuerpos

Maduro fue detenido la madrugada del pasado sábado 3 de enero en una operación del Ejército de Estados Unidos que incluyó bombardeos a Caracas y en otras regiones del país, donde murieron cerca de un centenar de personas.

Tras su captura, Maduro fue encarcelado en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico. “Lo que hizo Estados Unidos es ilegal” porque “violó el derecho internacional” y creó un “precedente que es muy peligroso”, dijo Santos en Panamá durante un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).