¿Se embolató la extradición de Zulma Guzmán? Gobierno confirma que no regresaría a Colombia en 2026

El proceso de extradición de la empresaria Zulma Guzmán, principal señalada del envenenamiento de dos menores de edad que ingirieron talio en unas frambuesas, estaría enfrentando algunos obstáculos, haciendo que este demore hasta el 2027.

Así lo confirmó Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, quien explicó que la complejidad de los trámites internacionales y las garantías procesales impiden que el traslado se concrete durante el presente año.

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Dentro de las exigencias para que el proceso avance está la petición del Reino Unido de realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos, pues una experta independiente deberá visitar la cárcel La Modelo de Bogotá, lugar en Colombia donde sería privada de la libertad mientras continúa el proceso, con el fin de verificar si las condiciones de reclusión cumplen con los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales.

Además, según la explicación del ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo sino hasta noviembre de 2026.