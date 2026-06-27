Confirman muerte de promesa del fútbol venezolano tras los terremotos; así están varios jugadores de la Vinotinto

Tras los terremotos ocurridos en Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la muerte de una joven promesa que ya ha vestido la camiseta de la Vinotinto. Así mismo, ha alertado sobre la crítica situación de otros jugadores que se encuentran desaparecidos.
Dos sismos, uno de 7,1 y otro de 7,5 de intensidad, ocasionaron graves daños en Venezuela, especialmente en los estados de La Guaira, Sucre, Mérida, Trujillo, Táchira y la capital, Caracas, los cuales fueron declarados zonas de desastre y se vive un drama por recuperar vidas humanas y tener información de desaparecidos.
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En medio de ese drama, se confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la selección Sub-20, quien se encontraba desaparecido. El cuerpo del joven deportista fue hallado sin vida bajo los escombros en el sector de Los Corales, estado La Guaira.