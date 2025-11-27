Familia de Bruce Willis donará su cerebro para apoyar estudios sobre la demencia: “el legado transciende”

Tras retirarse de las pantallas e iniciar un proceso especializado por su enfermedad, la familia de Bruce Willis, el icónico actor de Hollywood, anunció una decisión que trasciende su carrera cinematográfica: donarán el cerebro del artista tras su fallecimiento.
Esta medida, difícil de tomar por parte de la familia, busca impulsar la investigación médica sobre la demencia frontotemporal (DFT), la enfermedad neurodegenerativa que lo afecta desde 2023, siendo un aporte a la ciencia.
