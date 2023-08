Una comida familiar organizada por Erin Patterson, de 48 años, en su residencia en Leongatha, Australia, tomó un giro trágico. Actualmente, Patterson enfrenta una investigación relacionada con la muerte de tres de sus invitados y el grave estado de salud de otro debido a una aparente intoxicación alimentaria por hongos venenosos.

Según informan los medios locales, las víctimas serían los ex suegros de la anfitriona, Gail y Don Patterson, de 70 años, y Heather Wilkinson, de 66. Y la víctima que permanece en el hospital, Ian Wilkinson, de 68 años.

Lo que hizo sospechar a las autoridades fue que tanto Patterson como sus hijos se encuentran en perfecto estado de salud, a pesar de haber asistido al almuerzo familiar. Por este motivo, la Policía ha puesto en custodia de los servicios sociales a los niños por precaución.

Según los reportes médicos, al parecer las víctimas ingirieron el hongo Amanita phalloides, una de las setas más mortíferas para el ser humano, por lo que tenían síntomas compatibles con una intoxicación por setas. Las autoridades del país australiano tratan de esclarecer si el envenenamiento fue intencionado o se trató de un accidente.

Las setas que ingirieron, también conocidas como el “hongo de la muerte”, usualmente son confundidas por otras especies comestibles, por lo que este hongo ha causado fatales accidentes y es sumamente peligroso para el consumo humano. Los síntomas al ingerirlos suelen provocar problemas gastrointestinales, vómitos y diarrea. Además, las toxinas de las setas pueden causar daños renales y hepáticos.

Por el hecho de ser la principal sospechosa del hecho, periodistas fueron a la residencia de la mujer para cuestionarla sobre las acusaciones en su contra, “Yo no hice nada. Los amaba y estoy devastada porque se hayan ido. Estoy muy devastada por lo sucedido. Gail era como la madre que no tuve porque mi madre falleció hace cuatro años y Gail nunca había sido más que buena y amable conmigo. Ian y Heather fueron algunas de las mejores personas que he conocido. Nunca me hicieron nada malo” dijo Patterson a los medios.

Hasta el momento, no se ha determinado si fue la propia Patterson la que recolectó las setas silvestres, que posteriormente serviría en los platos. La mujer se encuentra en libertad a la espera de la investigación de las autoridades. “Podría ser un acto inocente o de despiste, pero no lo sabemos”, declararon las personas encargadas de la investigación.

