Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denunció una campaña de “violencia” en su contra tras ganar la corona

La mexicana Fátima Bosch, quien hace unos días ganó el concurso de Miss Universo 2025, denunció este martes 25 de noviembre que hay una campaña de odio en su contra, luego de una ola de críticas en redes sociales, tras cuestionamientos de un exjuez del certamen.
Le puede interesar: Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México
La participación de la mexicana en este concurso ha estado salpicada desde el principio de escándalos que le valieron el apoyo feminista, pero también señalamientos de que su triunfo fue manipulado.