Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denunció una campaña de “violencia” en su contra tras ganar la corona

La mexicana Fátima Bosch, quien hace unos días ganó el concurso de Miss Universo 2025, denunció este martes 25 de noviembre que hay una campaña de odio en su contra, luego de una ola de críticas en redes sociales, tras cuestionamientos de un exjuez del certamen. Le puede interesar: Tribunal de Tailandia ordenó el arresto de copropietaria de Miss Universo por fraude: estaría escondida en México La participación de la mexicana en este concurso ha estado salpicada desde el principio de escándalos que le valieron el apoyo feminista, pero también señalamientos de que su triunfo fue manipulado.

“En los últimos días, he recibido insultos y ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón, porque gané”, escribió en Instagram la joven modelo y diseñadora de 25 años. En un extenso mensaje, Bosch dijo ser “una mujer que como millones en el mundo ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación, de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar”. La cascada de críticas se inició dos días antes de su coronación, con la renuncia de dos de los ocho jueces del concurso.

Los mensajes de la Miss Universo Mexicana en las historias de Instagram de su perfil. FOTO: Tomada de redes sociales @fatimaboschfdz

Este es el jurado que dijo que el concurso estaba “arreglado” para que ganara México

Uno de ellos, el francés Omar Harfouch, dijo en un comunicado en Instagram que la competencia estuvo amañada por una “votación secreta e ilegítima” celebrada sin el jurado oficial. “Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió el compositor francés.

Uno de los mensajes dirigidos a Bosch en redes sociales, que ella reprodujo en su publicación, dice: “Espero que te mueras mañana. ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! Espero que nunca encuentres felicidad y te llegue pronto tu karma. ¡Muérete perra!”. A esta polémica se sumaron publicaciones que aparecieron posteriormente en medios mexicanos, cuestionando supuestos negocios entre Bernardo Bosch, padre de la joven, con el presidente del certamen Miss Universo, Raúl Rocha, también mexicano.

Semanas antes de la final, la mexicana había protagonizado un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que la cuestionó y hasta la llamó “tonta” por un aparente incumplimiento de publicar contenido en sus redes sociales. Entonces, Bosch abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras que se solidarizaron con ella.

La mexicana Fátima Bosch, siendo coronada como Miss Universo 2025. FOTO: AFP