FMI pide prepararse para “lo impensable” por guerra en Medio Oriente

La economía global vuelve a enfrentarse a un escenario de alta incertidumbre. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia directa a los gobiernos de todo el mundo: “deben prepararse para escenarios extremos ante el deterioro del contexto internacional”. Durante una conferencia celebrada en Tokio sobre el futuro del sistema económico internacional, la economista búlgara pidió a los responsables políticos anticiparse a posibles crisis. “Piensen en lo impensable y prepárense para ello”, afirmó Georgieva al referirse al aumento de los riesgos que enfrenta la economía mundial en un momento marcado por conflictos geopolíticos, tensiones energéticas y una sucesión de crisis que siguen poniendo a prueba la resiliencia económica global. Entérese: Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Guerra en Medio Oriente vuelve a presionar a la economía global

El mensaje del FMI llega en medio de una escalada militar en Medio Oriente que ha vuelto a tensionar los mercados energéticos internacionales. El conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de Estados Unidos y Israel contra Irán, un episodio que elevó la preocupación por la estabilidad regional y sus efectos sobre el suministro energético global. Según explicó Georgieva, los daños a infraestructuras energéticas y la fuerte caída del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz han incrementado la inquietud por la seguridad energética mundial. Este punto estratégico es crucial para los mercados internacionales, cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio global de gas natural licuado pasa habitualmente por esta vía marítima. Por ello, cualquier interrupción prolongada puede tener efectos directos sobre la inflación y el crecimiento económico mundial.

Petróleo, inflación y crecimiento: el riesgo de una escalada del conflicto

El FMI advierte que el impacto económico de un choque energético podría ser significativo. De acuerdo con las estimaciones del organismo, un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo podría elevar la inflación mundial en alrededor de 0,4 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, ese encarecimiento del crudo provocaría una ligera caída del crecimiento económico global. Georgieva también recordó que Medio Oriente concentra cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo, lo que convierte a la región en uno de los principales focos de tensión para los mercados energéticos. Por esa razón, una escalada del conflicto o su prolongación podría desencadenar nuevas presiones inflacionarias y afectar el crecimiento global.

El mundo enfrenta una sucesión de crisis económicas

La directora del FMI subrayó que la economía mundial todavía arrastra las consecuencias de las crisis recientes. En los últimos años, el sistema económico internacional ha tenido que enfrentar una cadena de coques: la pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento del coste de la vida y ahora una nueva crisis geopolítica con impacto energético. “Los shocks seguirán llegando”, advirtió Georgieva. La economista señaló que, incluso si el conflicto actual termina pronto, es probable que nuevos episodios de tensión global vuelvan a sacudir la economía internacional. “Antes o después llegará un nuevo shock”, afirmó. Además: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

Estrecho de Ormuz.

Qué recomienda el FMI a los gobiernos ante la incertidumbre global