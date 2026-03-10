x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

FMI pide prepararse para “lo impensable” por guerra en Medio Oriente

El FMI advierte que la guerra en Medio Oriente podría desatar choques económicos globales y pide a gobiernos prepararse para escenarios extremos.

  • Potentes explosiones iluminan el cielo de Teherán tras un bombardeo estratégico contra centros de combustible. Los ataques de Israel y Estados Unidos impactaron infraestructura energética clave en la capital iraní. FOTO: Tomada de redes
    Potentes explosiones iluminan el cielo de Teherán tras un bombardeo estratégico contra centros de combustible. Los ataques de Israel y Estados Unidos impactaron infraestructura energética clave en la capital iraní. FOTO: Tomada de redes
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

La economía global vuelve a enfrentarse a un escenario de alta incertidumbre. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia directa a los gobiernos de todo el mundo: “deben prepararse para escenarios extremos ante el deterioro del contexto internacional”.

Durante una conferencia celebrada en Tokio sobre el futuro del sistema económico internacional, la economista búlgara pidió a los responsables políticos anticiparse a posibles crisis.

Piensen en lo impensable y prepárense para ello”, afirmó Georgieva al referirse al aumento de los riesgos que enfrenta la economía mundial en un momento marcado por conflictos geopolíticos, tensiones energéticas y una sucesión de crisis que siguen poniendo a prueba la resiliencia económica global.

Entérese: Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

Kristalina Georgieva, directora del FMI.
Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Guerra en Medio Oriente vuelve a presionar a la economía global

El mensaje del FMI llega en medio de una escalada militar en Medio Oriente que ha vuelto a tensionar los mercados energéticos internacionales.

El conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de Estados Unidos y Israel contra Irán, un episodio que elevó la preocupación por la estabilidad regional y sus efectos sobre el suministro energético global.

Según explicó Georgieva, los daños a infraestructuras energéticas y la fuerte caída del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz han incrementado la inquietud por la seguridad energética mundial.

Este punto estratégico es crucial para los mercados internacionales, cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio global de gas natural licuado pasa habitualmente por esta vía marítima.

Por ello, cualquier interrupción prolongada puede tener efectos directos sobre la inflación y el crecimiento económico mundial.

Puede conocer: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Petróleo, inflación y crecimiento: el riesgo de una escalada del conflicto

El FMI advierte que el impacto económico de un choque energético podría ser significativo.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo podría elevar la inflación mundial en alrededor de 0,4 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, ese encarecimiento del crudo provocaría una ligera caída del crecimiento económico global.

Georgieva también recordó que Medio Oriente concentra cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo, lo que convierte a la región en uno de los principales focos de tensión para los mercados energéticos.

Por esa razón, una escalada del conflicto o su prolongación podría desencadenar nuevas presiones inflacionarias y afectar el crecimiento global.

El mundo enfrenta una sucesión de crisis económicas

La directora del FMI subrayó que la economía mundial todavía arrastra las consecuencias de las crisis recientes.

En los últimos años, el sistema económico internacional ha tenido que enfrentar una cadena de coques: la pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento del coste de la vida y ahora una nueva crisis geopolítica con impacto energético.

“Los shocks seguirán llegando”, advirtió Georgieva. La economista señaló que, incluso si el conflicto actual termina pronto, es probable que nuevos episodios de tensión global vuelvan a sacudir la economía internacional. “Antes o después llegará un nuevo shock”, afirmó.

Además: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo

Estrecho de Ormuz.
Estrecho de Ormuz.

Qué recomienda el FMI a los gobiernos ante la incertidumbre global

Ante este panorama, el FMI pide a los gobiernos centrarse en los factores que sí pueden controlar.

Georgieva planteó tres prioridades fundamentales para reforzar la resiliencia económica de los países: fortalecer las instituciones económicas y los marcos de políticas públicas; mantener margen de maniobra fiscal para actuar en caso de crisis; y desarrollar capacidad de reacción rápida frente a choques inesperados.

Según la directora gerente del organismo, en un mundo cada vez más fragmentado y volátil, la resiliencia económica se convierte en la primera línea de defensa.

En ese sentido, destacó la importancia de impulsar el crecimiento liderado por el sector privado, mantener finanzas públicas sostenibles y contar con instituciones sólidas que permitan responder con rapidez ante nuevas perturbaciones.

Lea aquí: Irak cierra el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo por guerra en Irán

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida