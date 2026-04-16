El FMI advierte frenazo económico global por tensión en el Estrecho de Ormuz: “Vienen tiempos difíciles”

En el marco de las Reuniones de Primavera en Washington, la atmósfera es de máxima cautela. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), no usó eufemismos al afirmar que se “vienen tiempos difíciles”. El optimismo que respiraba la economía mundial tras la pandemia se ha topado de frente con una realidad geopolítica incandescente, el conflicto en Medio Oriente no es solo un drama humano, sino un choque eléctrico para el sistema financiero global. Antes de que la tensión escalara, el FMI centraba su mirada en la resistencia de los mercados frente a las políticas proteccionistas de Donald Trump. Sin embargo, tras la caída de las primeras bombas sobre Teherán el pasado 28 de febrero, las prioridades cambiaron. Los organismos multilaterales hoy trabajan a contrarreloj para medir el impacto de una oferta de crudo reducida que ya disparó los precios de los combustibles, alimentando una inflación que se resiste a ceder. Conozca aquí: FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

¿Por qué el FMI recortó sus previsiones de crecimiento mundial?

Aunque el reciente cese al fuego momentáneo entre Washington y Teherán trajo un respiro a las bolsas, el daño en las proyecciones ya está hecho. El FMI redujo en dos décimas su previsión de crecimiento global, pasando del 3,3% al 3,1% para este año. No obstante, el “fantasma” de la recesión no ha desaparecido; si la guerra se prolonga más allá del verano de mitad de año, el escenario base podría desmoronarse. “En el caso más adverso, el crecimiento podría caer al 2%”, advirtió Georgieva. Según la directiva, aunque el impacto es global por el alza energética, la carga es asimétrica, los países importadores de energía con bajos ingresos son los más vulnerables, pues cuentan con un margen de maniobra político casi inexistente para amortiguar el golpe.

El drama en el Estrecho de Ormuz y la parálisis regional

La situación en Oriente Medio es crítica. El FMI proyecta contracciones económicas severas para los protagonistas directos, Catar se contraería un 8,6% (una revisión drástica de 15 puntos frente a octubre), Irak un 6,8% e Irán un 6,1%. Incluso gigantes como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos verían su crecimiento recortado a un modesto 3,1%. El corazón del problema es el cierre del Estrecho de Ormuz. Con el tráfico marítimo reducido a una fracción de sus niveles normales, la exportación de hidrocarburos y el tráfico aéreo están en jaque. Ataques de represalia contra instalaciones clave, como la planta de GNL de Ras Laffan en Catar, demuestran que la infraestructura energética es hoy el blanco principal de una crisis que también golpea al turismo y la logística regional. Siga leyendo: Trump dice que “China está muy contenta” de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz

Estrecho de Ormuz.

La “bomba de tiempo” de la deuda pública global

Más allá de las bombas reales, el informe Monitor Fiscal del 15 de abril alerta sobre una vulnerabilidad grave, se refiere a la deuda pública bruta mundial llegará al 94% del PIB en 2025 y escalará al 100% para 2029. Es un nivel que la humanidad no veía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rodrigo Valdés, director de Asuntos Fiscales del FMI, señala que el margen para maniobrar se agota. “Los altos tipos de interés y la sensibilidad de los mercados hacen que sea casi imposible acomodar los gastos”. A esto se suman presiones inevitables como el envejecimiento de la población, la transición energética, la revolución tecnológica y, por supuesto, el aumento del gasto militar en la OTAN, que busca pasar del 2% al 5% del PIB.

El FMI puso nombres propios a la preocupación fiscal. Estados Unidos registra un déficit de entre el 7% y 8%, con una proyección de deuda del 142% del PIB para 2031. El mensaje del organismo es que Washington necesita medidas urgentes tanto en ingresos como en gastos de prestaciones sociales. Por su parte, China enfrenta un déficit cercano al 8% del PIB para apuntalar su demanda interna, lo que empujaría su deuda al 127% en la próxima década. En este tablero, el FMI aconseja que las ayudas por el encarecimiento de precios sean “quirúrgicas y temporales”. La advertencia final es que si los países no corrigen sus desequilibrios fiscales, el malestar social seguirá aumentando, alimentando un círculo vicioso de bajo crecimiento y mayor inestabilidad. Además: Ultimátum de Trump a Irán y bloqueo de Ormuz eleva el petróleo a US$100 y tensiona el suministro global

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