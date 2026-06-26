Código cifrado de pedofilia: investigan la app Vinted por presuntos anuncios de tráfico de menores

Los anuncios detectados corresponden a juguetes y peluches infantiles publicados con precios inusualmente elevados y descripciones que, según las autoridades, contendrían referencias encubiertas a características de menores de edad.

La Policía Nacional de Francia presentó varias denuncias ante Pharos, la plataforma oficial para reportar contenidos ilícitos en internet, tras detectar anuncios sospechosos en el sitio de reventa Vinted que podrían estar siendo utilizados como sistema de comunicación cifrado para el tráfico de menores, según informó la emisora Europe 1 .

Las alertas derivaron en la revisión de cerca de 70.000 denuncias relacionadas con casos de violencia o abuso sexual contra menores acumuladas por las autoridades francesas.

La investigación se activó después de que usuarios de redes sociales alertaran sobre la existencia de estas publicaciones y expusieran capturas de pantalla que mostraban conversaciones con los autores de los anuncios.

El caso se registra luego de que el pasado 29 de mayo desapareciera Fleurance Lyhanna, una niña de 11 años, a la salida del colegio. El principal sospechoso, Jerôme Barella, de 41 años, había sido señalado previamente por otras madres como pederasta.

Pese a las denuncias previas, la policía no llegó a interrogarlo, lo que generó una ola de críticas por los errores judiciales que le permitieron permanecer en libertad.

Esta no es la primera vez que Vinted enfrenta un proceso regulatorio en Francia por su presunta incapacidad para proteger a los menores en su plataforma.

En noviembre de 2025, autoridades iniciaron una investigación por anuncios de lencería que redirigían a los usuarios hacia páginas de contenido para adultos. La policía intervino ante la posibilidad de que menores de edad hubieran accedido a ese material a través de publicaciones aparentemente inocuas.

La comisaria de Derechos del Niño de Francia, Sarah El-Haïry, solicitó entonces al regulador audiovisual e internet Arcom una intervención directa.

“Donde hay niños o adolescentes, hay depredadores, y lo que hicieron esta vez es utilizar la venta de objetos corrientes para dirigir a los usuarios hacia sitios pornográficos”, declaró El-Haïry a France 3.

Vinted, con sede en Lituania, respondió a las denuncias con un comunicado en el que afirmó aplicar una política de tolerancia cero frente a comunicaciones no solicitadas de naturaleza sexual.

Lea también: Condenaron a dirigentes jesuitas de Bolivia por encubrir a cura pederasta que abusó de 80 niños; no irán a prisión por su edad

La empresa sostuvo que elimina todo contenido ilegal e inapropiado y puede bloquear de forma permanente a quienes infrinjan sus normas.

Sin embargo, el proceso regulatorio continúa bajo la supervisión de Arcom, mientras se define el alcance de la responsabilidad de la plataforma en la protección de menores.