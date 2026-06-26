Código cifrado de pedofilia: investigan la app Vinted por presuntos anuncios de tráfico de menores

La Policía Nacional de Francia presentó varias denuncias ante Pharos, la plataforma oficial para reportar contenidos ilícitos en internet, tras detectar anuncios sospechosos en el sitio de reventa Vinted que podrían estar siendo utilizados como sistema de comunicación cifrado para el tráfico de menores, según informó la emisora Europe 1.
Los anuncios detectados corresponden a juguetes y peluches infantiles publicados con precios inusualmente elevados y descripciones que, según las autoridades, contendrían referencias encubiertas a características de menores de edad.