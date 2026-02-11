Exjugador francés Franck Ribéry se defendió tras ser vinculado con el caso Epstein

Un nuevo escándalo, relacionado con una exfigura del fútbol, estalló. El exinternacional francés Franck Ribéry, retirado de las canchas en 2022 tras brillar con el Bayern Múnich, se encuentra bajo el escrutinio público tras la desclasificación de documentos judiciales en Estados Unidos.
Le puede interesar: Rostros de la red Jeffrey Epstein: quedan empantanados políticos, magnates y estrellas mediáticas
Según los reportes derivados del caso del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, el nombre del exfutbolista apareció mencionado, presuntamente, hasta en seis ocasiones dentro de los expedientes que detallan las actividades del empresario acusado de múltiples delitos sexuales.
Y es que a comienzos de febrero, la justicia estadounidense hizo públicos miles de folios vinculados a la trama de Epstein. Según señaló este martes 10 de febrero el diario español Mundo Deportivo, el deportista es referenciado en una declaración atribuida a un tercero.