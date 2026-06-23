Vuelve y juega: Frisby España postergó apertura y anunció nueva fecha de su primera tienda en Europa

La cuenta regresiva para el debut de Frisby en territorio europeo sumará cuarenta y cinco días adicionales a lo previsto, tras haber señalado el pasado mes de marzo que ganaron la disputa de la marca en el viejo continente.
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Aunque el cronograma inicial apuntaba al 1 de julio de 2026, la compañía Frisby España confirmó este 23 de junio mediante un comunicado que la inauguración de su primera tienda, ubicada en el centro de Madrid, se postergará definitivamente hasta el próximo 15 de agosto de 2026.