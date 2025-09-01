El futbolista David Luiz fue denunciado por presuntamente amenazar a una mujer en Brasil: “Puedo hacerte desaparecer”

El exinternacional brasileño David Luiz fue denunciado por una mujer por supuestamente haberla amenazado tras mantener una relación sentimental, una acusación que el actual jugador del Pafos chipriota de Chipe, negó este lunes.
Le puede interesar: Medio día de trabajo, un sudado y una amiga de confianza: la historia detrás de las uñas con las que Dayro Moreno “rompió” en la Selección
La justicia de Ceará (noreste de Brasil) confirmó a la AFP que la presunta víctima denunció al jugador, de 38 años, con quien habría salido y mantenido una relación extramatrimonial cuando él jugaba con el club Fortaleza a principios de año.