“María con ira”

Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, la llama “María con ira” y “La sayona”, un ánima del folklore venezolano que, como Machado, es de tez blanca y cabello negro y lacio.

“¡Que no se vista que no va!”, dice Cabello en un recordatorio de su inhabilitación, que se dio a conocer cuando su popularidad comenzaba a dispararse de cara a las presidenciales de 2024.

La sanción, que en principio era de 12 meses y expiró en 2016, fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio.

“Yo nunca he recibido ni una notificación”, sostiene Machado, que descarta pelear la sanción en la justicia. “Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?”.

Las inhabilitaciones están en la agenda de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, que ella ha criticado, pues considera que solo buscan la convivencia con el gobierno.

Para ella, lo único que hay que negociar es la “salida” de Maduro, aunque ha moderado ese discurso en los últimos meses.

“Es una mujer firme, valiente, de carácter muy sólido, pero muy amable”, sostiene la secretaria política de su partido Vente Venezuela, Dinorah Hernández.