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“Ahora nos miran con profesionalismo”: Gaona habla de la ONU y ve inconveniente que Colombia salga

Después de la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de Colombia ante esa organización habló de temas que van desde la posibilidad de salirse -que Abelardo de la Espriella propuso en campaña- hasta la situación de Venezuela.

  • Mauricio Gaona sonó para ser ministro de Justicia, pero finalmente fue nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella como embajador ante Naciones Unidas. Foto: Colprensa.
    Mauricio Gaona sonó para ser ministro de Justicia, pero finalmente fue nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella como embajador ante Naciones Unidas. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 40 minutos
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El embajador de Colombia ante Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, se refirió a diferentes temas tras el fin de la Asamblea General la semana pasada, en la que la delegación del país fue liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

En entrevista con El Tiempo, Gaona hizo un balance “positivo” con respecto a la participación en el evento, que reúne en Nueva York a líderes de todo el mundo.

Del discurso que Restrepo dio en nombre del presidente Abelardo de la Espriella, dijo que tuvo “una crítica muy efectiva; que comparten no solo los pensadores dentro del sistema, sino también varias naciones que ven que Naciones Unidas es un organismo irremplazable”, pero que “necesita reformas profundas, inmediatas, para ser más efectivo y para llegar a resultados concretos y evitar muchos de los lamentos que tiene la humanidad”.

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Gaona aseguró que, con respecto al gobierno anterior, la comunidad internacional cambió su percepción de Colombia en términos de “profesionalismo y claridad”.

En campaña, Abelardo de la Espriella prometió salirse de Naciones Unidas, posición que ha matizado. Sin embargo, durante la Asamblea General, la delegación fue crítica del sistema.

Ante eso, Gaona aseguró que “la crítica del presidente no es la destrucción del sistema”, sino la “modernización de un sistema que sigue operando con un marco jurídico del siglo XX en gran medida”. Y añadió que “las pocas reformas que ha hecho no han llevado a que evite varios de los conflictos a los cuales se enfrenta la humanidad en seguridad y paz”.

De eso hizo énfasis en que “Colombia tiene la población de refugiados más grande del continente”, en referencia a aquellos que han huido de la crisis política, social y económica en Venezuela.

Postura sobre los derechos humanos y la reforma al Consejo de Seguridad

Luego, se refirió a una “politización de los derechos humanos” que ha criticado el presidente De la Espriella. ”También hay una crítica del presidente que, digamos, es vertical en el sistema y es evitar la doble narrativa”, dijo.

Y añadió “esto no es un tema de ideología, no se puede usar los derechos humanos para justificar unas cosas, pero también para criticar otras. Es decir, la politización del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, pues no le conviene a nadie”.

El embajador colombiano se refirió, a su vez, al tema de reformar el Consejo de Seguridad, que es el único organismo de la ONU que tiene facultades para autorizar operaciones militares o imponer sanciones económicas.

Tiene, además, cinco miembros permanentes con capacidad de vetar una decisión: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. “Hay un consenso de que ya es hora de que ingresen como miembros permanentes otras regiones del mundo que no se sienten representadas. Más allá del veto, siempre se van a necesitar nueve votos”.

Posición frente a Venezuela y cuestionamientos a la Corte Penal Internacional

En cuanto al sistema de Naciones Unidas, sostuvo que “nadie está pensando en eliminarlo”, y a renglón seguido dijo una frase que habría sido improbable escuchar en la campaña del hoy presidente: “Salirse de Naciones Unidas es salirse del cuarto donde se decide el destino de la humanidad. Eso no parece muy viable para ningún país, pero hay una mejor forma de hacer que los problemas los solucionemos”.

No dio detalles de la posición actual de Colombia frente al regreso de la democracia en Venezuela, y se refirió a que la situación está desarrollándose.

“Ese es un tema muy dinámico. La posición del presidente se ha mantenido y ha sido muy clara. El Gobierno Nacional se pronunciará en su momento sobre esa situación, pero es una situación dinámica que está en pleno progreso”, dijo.

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De los cuestionamientos que se han hecho de la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de Estados Unidos, a cuya política exterior se ha alineado el Gobierno, apuntó que “sí preocupa, como me preocuparía también en Colombia, naturalmente, que las Cortes tengan una ideología determinada. Y que de nuevo se haga una interpretación política del derecho”.

Esto llega la semana después de que el país retirara la postulación de Carolina Olarte, quien aspiraba a convertirse en la primera magistrada colombiana en el tribunal desde marzo pasado, cuando el Gobierno anterior la propuso.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuál es la postura oficial del Gobierno de Colombia frente a la ONU?
Aunque en campaña se planteó la salida de la ONU, la postura oficial busca reformar el sistema para modernizar su marco jurídico y evitar la politización de los derechos humanos sin abandonar el organismo.
¿Qué reformas propone Colombia para el Consejo de Seguridad de la ONU?
Colombia apoya el consenso global para incluir a nuevas regiones no representadas como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, modificando la dinámica de toma de decisiones y vetos.
¿Por qué Colombia retiró la candidatura de Carolina Olarte ante la CPI?
La decisión responde al alineamiento en política exterior con críticas hacia la supuesta politización e ideologización de las decisiones de la Corte Penal Internacional.
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