“Ahora nos miran con profesionalismo”: Gaona habla de la ONU y ve inconveniente que Colombia salga

El embajador de Colombia ante Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, se refirió a diferentes temas tras el fin de la Asamblea General la semana pasada, en la que la delegación del país fue liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

En entrevista con El Tiempo, Gaona hizo un balance “positivo” con respecto a la participación en el evento, que reúne en Nueva York a líderes de todo el mundo.

Del discurso que Restrepo dio en nombre del presidente Abelardo de la Espriella, dijo que tuvo “una crítica muy efectiva; que comparten no solo los pensadores dentro del sistema, sino también varias naciones que ven que Naciones Unidas es un organismo irremplazable”, pero que “necesita reformas profundas, inmediatas, para ser más efectivo y para llegar a resultados concretos y evitar muchos de los lamentos que tiene la humanidad”.

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Gaona aseguró que, con respecto al gobierno anterior, la comunidad internacional cambió su percepción de Colombia en términos de “profesionalismo y claridad”.

En campaña, Abelardo de la Espriella prometió salirse de Naciones Unidas, posición que ha matizado. Sin embargo, durante la Asamblea General, la delegación fue crítica del sistema.

Ante eso, Gaona aseguró que “la crítica del presidente no es la destrucción del sistema”, sino la “modernización de un sistema que sigue operando con un marco jurídico del siglo XX en gran medida”. Y añadió que “las pocas reformas que ha hecho no han llevado a que evite varios de los conflictos a los cuales se enfrenta la humanidad en seguridad y paz”.

De eso hizo énfasis en que “Colombia tiene la población de refugiados más grande del continente”, en referencia a aquellos que han huido de la crisis política, social y económica en Venezuela.