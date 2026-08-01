Gobierno venezolano iniciará diálogo político la próxima semana con encuentro presencial

El diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores respaldados por Washington arranca con una primera ronda presencial en la capital de Venezuela la “próxima semana”, informaron el sábado las partes en sendos comunicados.
Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero e impulsa este diálogo que puede derivar en un calendario electoral y futuros comicios.
Las conversaciones, no obstante, se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha dicho que no obstaculizará el proceso.
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El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, y la representante de los opositores, la dirigente Dinorah Figuera, sostuvieron una llamada telefónica este sábado 1 de agosto cuando estaba previsto el comienzo del proceso.