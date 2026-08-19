Google compró por 10 millones de dólares la base de datos de la quebrada Spirit Airlines para alimentar su IA

Google adquirió recientemente un conjunto de datos empresariales de Spirit Airlines por 10 millones de dólares. La operación fue autorizada dentro del proceso de bancarrota de la aerolínea de bajo costo que dejó de volar en mayo pasado. Le puede interesar: Conducción autónoma, IA y riesgo en tiempo real: la tecnología de inDrive explicada por su CTO La transacción, revelada la noche del pasado lunes 17 de agosto, incluye correos electrónicos, comunicaciones internas, hojas de cálculo, información de reservas, datos de viajeros frecuentes y registros de recursos humanos. “Adquirimos parte de un conjunto de datos empresariales de Spirit Airlines, que puede ser útil para mejorar nuestros productos y modelos de inteligencia artificial”, señaló un vocero de la compañía a CNN. El portavoz precisó que no recibirán información personal identificable. Según el expediente judicial, los registros fueron despojados de elementos para identificar personas, aunque conservan su valor analítico.

La subasta por la memoria de una aerolínea

Spirit Airlines suspendió sus operaciones en mayo y liquida sus activos tras detener su actividad. Aviones, equipos y bienes raíces integraron la parte visible de la liquidación, pero la información acumulada resultó igualmente atractiva. La oferta de Google no fue la única: la firma de inteligencia artificial Mercor.io presentó una propuesta de 7.5 millones de dólares. La decisión final sobre la venta está en manos de la justicia. El juez de bancarrotas Sean Lane debe pronunciarse sobre la operación en una audiencia programada para este miércoles. El caso evidencia un fenómeno en Estados Unidos: los datos operativos y comerciales de empresas que cierran se han convertido en un activo tan negociable como cualquier bien físico en liquidación.

Entrenamiento de IA con insumos de aviación

Varias aerolíneas han reconocido que utilizan inteligencia artificial para definir tarifas y optimizar la programación de vuelos. Esta tendencia convierte la información histórica de operación en un insumo estratégico. Para Google, esos registros ofrecen una radiografía detallada del comportamiento de una aerolínea comercial durante años de funcionamiento. Esa dimensión explica por qué sus archivos mantienen valor de mercado. La compra representa un ingreso para los acreedores y sienta un precedente para otras empresas en dificultades financieras.

Un precedente en la industria aérea

El desenlace de Spirit Airlines rompe el patrón habitual del sector, donde las aerolíneas en bancarrota suelen ser compradas por competidores que absorben sus operaciones. Spirit fue la primera aerolínea estadounidense de tamaño significativo en 25 años obligada a detener por completo sus operaciones sin ser vendida a otro operador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esa particularidad permitió negociar sus datos de forma independiente. La venta combina la desaparición de una aerolínea con el apetito de las tecnológicas por datos para perfeccionar modelos de inteligencia artificial. También le puede interesar: ¿Ver TikTok y Reels hace estúpida a la gente? Estudio científico prendió las alarmas por ciertos hallazgos

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