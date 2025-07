“Nunca caminarás solo”: homenajes en honor a Diogo Jota en las calles de Liverpool y el estadio de Anfield

Su icónico cántico resuena hoy con una tristeza que llega hasta lo más hondo de los fans e hinchas del Liverpool. Una tradición con la que cuentan allá, por lo que los jugadores más emblemáticos tienen su propia canción cantada por la hinchada.

“Ohhh, he wears the number 20; he will take us to victory. And when he’s running down the left wing, he’ll cut inside and score for LFC. He’s a lad from Portugal, better than Figo don’t you know? Ohhh, his name is Diogo!” (Ohhh, lleva el número 20; nos llevará a la victoria. Y cuando corra por la banda izquierda, recortará hacia dentro y marcará para el LFC. Es un chico de Portugal, mejor que Figo, ¿no lo sabías? Ohhh, ¡se llama Diogo!)”, dice la canción en honor a Jota.