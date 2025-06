¿Humo blanco entre las dos economías más grandes del mundo? Detalles del acuerdo que se cocina entre China y EE. UU.

Estados Unidos también busca asegurar el suministro de tierras raras, minerales clave para la fabricación de vehículos eléctricos, discos duros y equipos utilizados en la defensa nacional.

En respuesta a esta necesidad, China anunció que aprobará un “cierto número” de licencias para exportar estos recursos estratégicos, como parte del acuerdo alcanzado entre ambos países.

“China, como gran país responsable, tiene plenamente en cuenta las necesidades y preocupaciones legítimas de todos los países” relacionadas con las tierras raras, indicó el portavoz el ministerio de Comercio, He Yadong, citado por AFP.

Desde abril, el gigante asiático —que domina la mayor parte de la producción mundial de tierras raras— comenzó a exigir licencias para su exportación, una decisión interpretada como una respuesta directa a los aranceles impuestos por la administración Trump.

Con este acuerdo comercial, según Trump, Pekín se comprometió a garantizar el suministro anticipado de “imanes completos y cualquier tierra rara necesaria”. No obstante, este pacto aún está sujeto a la aprobación definitiva de ambas partes, incluida la del presidente chino Xi Jinping.

Sin embargo, no todo está dicho. El equipo negociador chino, encabezado por He Lifeng, adoptó una postura firme al exigir que Estados Unidos flexibilice de manera significativa las restricciones sobre la venta de tecnología y otros bienes a China; aunque los detalles específicos de este aspecto del acuerdo aún no han sido revelado.