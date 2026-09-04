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Conozca la historia de Guille, el perro argentino que es hincha y ama el fútbol

Guille, un perro que dejó la calle por un hogar y el estadio de su equipo favorito. El mejor amigo del hombre, también ama el fútbol.

  • Guille en la cancha de Villa Dálmine. FOTO: Instagram elperrodelclub
    Guille en la cancha de Villa Dálmine. FOTO: Instagram elperrodelclub
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 15 minutos
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Villa Dálmine es un modesto club argentino de la segunda división de esta país y que cuenta con un poco más de 10.000 hinchas, entre los cuales está Guille, un perro mestizo de color negro que nunca falta a las tribunas del Coliseo de Mitre y Puccini, lugar donde oficia como local el conjunto violeta. La historia de Guille se hizo rápidamente viral en las redes sociales y le dio visibilidad a su equipo del alma, incluso, se registran seguidores de “El Perro del Club”.

Son miles de emociones las que se cruzan por la cabeza del perro cuando escucha la frase: “vamos a la cancha”. Su alegría por ir al estadio es genuina, pues así como un ser humano que se apasiona en la tribuna por los colores que ama, Guille también pierde la cordura cuando de ver a Villa Dálmine se trata. Sin duda, el hincha más especial del equipo.

La historia de Guille es parecida a la de muchos perros. Era un canino callejero, el cual vivía cerca de la cancha de Villa Dálmine, donde conoció a Branco Ramírez, su futuro dueño. El perro, como casi toda la humanidad, tuvo un cambio drástico en su vida con la pandemia del covid-19, aunque en su caso fue de forma positiva.

Con la llegada de la pandemia mundial, el lugar donde dormía Guille cerró y el destino lo juntó con Branco y su familia; así como las historias de amor están escritas, se dio el encuentro de este animal con sus nuevos dueños.

Desde entonces, Branco Ramírez (hoy futbolista del club) recibió a Guille como su mascota y, apenas se levantaron las restricciones por el covid en las tribunas, la familia Ramírez llevó al perro al estadio de Villa Dálmine, el cual se convirtió en su lugar favorito.

El perro que fue rescatado de la calle y recibido con mucho amor en un hogar cercano en 2020 es hoy en día la gran figura de un tradicional club de fútbol que tiene más de 65 años de tradición. Los colores violeta y blanco de Dálmine son sinónimo de Guille y su familia.

“Lo empezamos a llevar a la cancha, era una cosa increíble. Hasta el día de hoy, vos le decís “Guille, vamos a la cancha”, y se vuelve loco”, mencionó Sergio Ramírez, padre de Branco.

Lea también: Un delantero colombiano de 18 años de edad llega al Brujas de Bélgica; ¿de quién se trata?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Guille, el perro hincha de Villa Dálmine?
Guille es un perro mestizo de color negro que se hizo conocido por asistir regularmente a los partidos de Villa Dálmine y alentar al equipo desde las tribunas del Coliseo de Mitre y Puccini.
¿Cómo llegó Guille a ser hincha de Villa Dálmine?
Guille vivía en la calle cerca del estadio de Villa Dálmine y fue rescatado por la familia Ramírez durante la pandemia de COVID-19. Después de ser adoptado, comenzó a asistir a los partidos del club.
¿Quién adoptó a Guille, el perro de Villa Dálmine?
Branco Ramírez y su familia recibieron a Guille como mascota después de encontrarlo viviendo cerca de la cancha. Branco actualmente es futbolista de Villa Dálmine.
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