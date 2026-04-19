Crece la pelea entre Petro y Daniel Noboa, quien lo acusa de tener nexos con narco “Fito”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por presunta calumnia. El mandatario afirmó que durante su visita a Manta, a la que asistió con motivo de la posesión presidencial, contó con custodia del ejército ecuatoriano por orden del propio Noboa, además del acompañamiento de su esquema de seguridad colombiano. En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que existen testigos de su estadía en Ecuador y cuestionó que se generen sospechas sobre su presencia en ese país, al tiempo que señaló la existencia de presiones políticas en su contra desde sectores de oposición y actores internacionales. La controversia se produce luego de que Noboa asegurara que se adelanta una investigación sobre la permanencia de Petro en Manta, en mayo de 2025, una zona donde operaba la estructura criminal Los Choneros. Lea también: De ofender a Shakira a amenazar a alcaldes: la colección de locuras en el ocaso del mandato de Petro También, en medio de una pelea de aranceles en la que Colombia ordenó un arancel del 75 % a productos ecuatorianos, mientras que Ecuador lo subió al 100 %. El mandatario ecuatoriano sugirió que el lugar donde se habría alojado el presidente colombiano podría tener vínculos, directos o indirectos, con el narcotráfico, aunque reconoció que no puede confirmar un encuentro con el cabecilla José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. En respuesta, Petro negó conocer al narcotraficante y afirmó que nunca ha tenido contacto con él ni con su entorno. “No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió en su cuenta de X. Además, defendió la cooperación judicial de Colombia, asegurando que su gobierno ha capturado y extraditado a ciudadanos ecuatorianos vinculados con actividades criminales.

El presidente colombiano también cuestionó a Noboa y a sectores políticos, al señalar que existirían presiones desde la “extrema derecha” para vincularlo con hechos ilícitos. Incluso, aseguró que hay supuestas grabaciones de autoridades ecuatorianas que evidenciarían una estrategia para buscar testimonios en su contra, en un contexto en el que mencionó la participación de actores internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde Ecuador, Noboa ha insistido en que la investigación continúa y defendió la necesidad de esclarecer los hechos relacionados con la visita de Petro. El cruce de acusaciones marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos gobiernos, en medio de un contexto regional atravesado por el narcotráfico, la seguridad y las diferencias políticas.

La controversia por Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa

Petro también reiteró su solicitud para que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, sea entregado a Colombia, al denunciar que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”. Al respecto, Noboa dijo a principios de abril que Ecuador “ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia” y que “desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente”. Esto es que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador. De hecho, Noboa mencionó la “asociación ilícita en el caso de Odebrecht, que fue una red trasnacional que también llegó a Colombia, por cohecho en el caso sobornos 2012-2016 (...)”.

Polémica por elecciones

En una entrevista reciente con Semana, Noboa dijo que tenía una buena relación con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. De Iván Cepeda dijo que “duda” que las cosas cambiarían ya que “viene con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro”. Sin embargo, fue enfático en que respetará “la decisión de los colombianos”. Ante esto, Petro habló como si Noboa hubiera intervenido en elecciones, y puso en su cuenta de X una foto de Abelardo de la Espriella con el exnarco Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, quien enfrenta juicio en EE. UU. “Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa (en referencia a De la Espriella), presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia”, escribió Petro.

Lea también: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador? Luego, acusó a Noboa de “apoyar al narcotráfico”; “aquí sí puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia”. El tema de Ecuador también ha puesto agenda a candidatos colombianos: La semana pasada, Paloma Valencia estuvo en Ipiales tratando, entre otros asuntos, las consecuencias de esta crisis diplomática en la población.

Habla Juan David Escobar, analista

Juan David Escobar, profesor de Geopolítica de la Universidad Eafit, dice que es probable que Noboa tenga motivos para acusar a Petro; de lo contrario, no se arriesgaría con medidas tan drásticas: “El presidente Noboa difícilmente entablaría una disputa tan seria y con implicaciones para sectores de su población si no tuviera argumentos y razones importantes para ello”, dijo.