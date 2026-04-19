Petro demandará a Noboa por calumnia en medio del escándalo por alias ‘Fito’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por presunta calumnia. El mandatario afirmó que durante su visita a Manta, a la que asistió con motivo de la posesión presidencial, contó con custodia del Ejército ecuatoriano por orden del propio Noboa, además del acompañamiento de su esquema de seguridad colombiano. Petro también reiteró su solicitud para que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sea entregado a Colombia, al denunciar que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que existen testigos de su estadía en Ecuador y cuestionó que se generen sospechas sobre su presencia en ese país, al tiempo que señaló la existencia de presiones políticas en su contra desde sectores de oposición y actores internacionales. Lea más: Petro niega vínculos con alias ‘Fito’ y responde a Noboa por investigación en Ecuador La controversia se produce luego de que Noboa asegurara que se adelanta una investigación sobre la permanencia de Petro en Manta en mayo de 2025, una zona donde operaba la estructura criminal Los Choneros. El mandatario ecuatoriano sugirió que el lugar donde se habría alojado el presidente colombiano podría tener vínculos, directos o indirectos, con el narcotráfico, aunque reconoció que no puede confirmar un encuentro con el cabecilla José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. En respuesta, Petro negó conocer al narcotraficante y afirmó que nunca ha tenido contacto con él ni con su entorno. “No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió en su cuenta de X. Además, defendió la cooperación judicial de Colombia, asegurando que su gobierno ha capturado y extraditado a ciudadanos ecuatorianos vinculados con actividades criminales.