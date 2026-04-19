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Petro demandará a Noboa por calumnia en medio del escándalo por alias ‘Fito’

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que emprenderá acciones judiciales contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de un nuevo cruce de declaraciones que eleva la tensión política entre ambos países.

  • Daniel Noboa, presidente de Ecuador; y Gustavo Petro, presidente de Colombia FOTO: Getty, Colprensa.
    Daniel Noboa, presidente de Ecuador; y Gustavo Petro, presidente de Colombia FOTO: Getty, Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por presunta calumnia.

El mandatario afirmó que durante su visita a Manta, a la que asistió con motivo de la posesión presidencial, contó con custodia del Ejército ecuatoriano por orden del propio Noboa, además del acompañamiento de su esquema de seguridad colombiano.

Petro también reiteró su solicitud para que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sea entregado a Colombia, al denunciar que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que existen testigos de su estadía en Ecuador y cuestionó que se generen sospechas sobre su presencia en ese país, al tiempo que señaló la existencia de presiones políticas en su contra desde sectores de oposición y actores internacionales.

Lea más: Petro niega vínculos con alias ‘Fito’ y responde a Noboa por investigación en Ecuador

La controversia se produce luego de que Noboa asegurara que se adelanta una investigación sobre la permanencia de Petro en Manta en mayo de 2025, una zona donde operaba la estructura criminal Los Choneros.

El mandatario ecuatoriano sugirió que el lugar donde se habría alojado el presidente colombiano podría tener vínculos, directos o indirectos, con el narcotráfico, aunque reconoció que no puede confirmar un encuentro con el cabecilla José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

En respuesta, Petro negó conocer al narcotraficante y afirmó que nunca ha tenido contacto con él ni con su entorno. “No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió en su cuenta de X.

Además, defendió la cooperación judicial de Colombia, asegurando que su gobierno ha capturado y extraditado a ciudadanos ecuatorianos vinculados con actividades criminales.

El presidente colombiano también cuestionó a Noboa y a sectores políticos, al señalar que existirían presiones desde la “extrema derecha” para vincularlo con hechos ilícitos.

Siga leyendo: Colombia le subiría aranceles a Ecuador hasta 75% tras el golpe comercial del 100% de Noboa

Incluso, aseguró que hay supuestas grabaciones de autoridades ecuatorianas que evidenciarían una estrategia para buscar testimonios en su contra, en un contexto en el que mencionó la participación de actores internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Desde Ecuador, Noboa ha insistido en que la investigación continúa y defendió la necesidad de esclarecer los hechos relacionados con la visita de Petro.

El cruce de acusaciones marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos gobiernos, en medio de un contexto regional atravesado por el narcotráfico, la seguridad y las diferencias políticas.

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