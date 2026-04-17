“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”: Petro anuncia reunión con Delcy Rodríguez en Caracas el 24 de abril

El presidente Gustavo Petro anunció desde Barcelona, España que se reunirá con la jefe interina de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez. El encuentro será en Caracas el 24 de abril, en la primera visita de un país latinoamericano desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.
“El 24 de abril voy a ir a Caracas”, dijo Petro en una espacio organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE en Barcelona, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, se justificó el mandatario colombiano, parafraseando un dicho y explicando que invitó sin éxito a Rodríguez a Colombia.
“Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor”, y luego se iba a producir una “reunión en la frontera”, anulada también por razones de seguridad, narró Petro.
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