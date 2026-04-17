“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”: Petro anuncia reunión con Delcy Rodríguez en Caracas el 24 de abril

El presidente Gustavo Petro anunció desde Barcelona, España que se reunirá con la jefe interina de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez. El encuentro será en Caracas el 24 de abril, en la primera visita de un país latinoamericano desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. “El 24 de abril voy a ir a Caracas”, dijo Petro en una espacio organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE en Barcelona, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, se justificó el mandatario colombiano, parafraseando un dicho y explicando que invitó sin éxito a Rodríguez a Colombia. “Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor”, y luego se iba a producir una “reunión en la frontera”, anulada también por razones de seguridad, narró Petro. Lea también: Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

El contexto en el que llega el anuncio

El anuncio de Petro llega un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron que restablecieron sus relaciones con Venezuela. Estas se habían roto en 2019, cuando el FMI reconoció a la oposición de Juan Guaidó como el gobierno legítimo. Es una de múltiples medidas de apertura que Estados Unidos para las que Estados Unidos ha presionado en Venezuela. Entre otras está la reapertura a inversiones extranjeras, principalmente el sector energético.

La reunión anterior que se canceló

La idea de una reunión entre Petro y Rodríguez no es nueva. Ya se tenía todo para realizarla el 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, pero se canceló. Según verificó este medio con fuentes de Presidencia en ese entonces, la cancelación vino por parte del gobierno de Rodríguez, que alegó “temas de seguridad”.

Ya se tenía todo un despliegue logístico para garantizar la seguridad de la reunión. Se iba a contar con un anillo de seguridad que restringirá el tránsito y obligaría a movilización peatonal en la zona.

¿Qué impacto tiene esta reunión para Colombia?

El encuentro se estaba promoviendo como un “símbolo de la integración fronteriza” e iba a ser el primero entre Petro y Rodríguez. Esta última dijo que el propósito era “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

Lea también: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela La comunicación directa entre Petro y Rodríguez tiene un peso político significativo porque implica, en los hechos, un reconocimiento explícito del nuevo liderazgo en Caracas y posiciona a Colombia como un actor de mediación regional en un escenario de alta tensión entre el vecino país y el gobierno estadounidense. En diálogo con EL COLOMBIANO, Juan Pablo Guanipa, opositor al régimen, aseguró: “Que disfruten su reunión, que la disfruten mucho. Petro va de salida, Delcy va de salida. Yo creo que Venezuela va a entrar al siglo XXI muy pronto, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de tener una excelente relación con quienes tenemos que tener una excelente relación”.

¿La llamada con Trump tuvo que ver con cancelación previa?

Precisamente el día en que se canceló la reunión anterior entre Petro y Rodríguez, el presidente colombiano tuvo antes una conversación telefónica con Donald Trump. Según Presidencia, durante el diálogo se abordaron “temas energéticos, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha conjunta contra el narcotráfico. También conversaron sobre la reactivación económica en la frontera y otros asuntos de interés bilateral”. Lea también: ¿Amiguis? Estados Unidos le levantó las sanciones a Delcy Rodríguez A su vez, se expresó que Trump habría dicho que “Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”. Esto, pese a que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho que Colombia aún no alcanzaba “el nivel de cooperación necesario” con EE. UU. El propio Trump dijo, después, que sí había invitado al país. A ese encuentro en la ciudad de la Florida asistieron principalmente mandatarios latinoamericanos de derecha, que han tomado algunas políticas de la administración como referentes para sus países.

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