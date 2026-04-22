Habló el padre del niño colombiano herido en balacera en pirámides de Teotihuacán, México

Habló el padre del niño que resultó herido en medio de una balacera ocurrida este lunes 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Los hechos se presentaron en la tarde cuando un hombre armado de nacionalidad mexicana disparó contra varias personas que visitaban esta zona arqueológica. Una mujer de nacionalidad canadiense murió debido a los impactos de bala, mientras que el agresor, a quien identificaron como Julio César Jasso Ramírez, se quitó la vida.
En el ataque 13 personas resultaron heridas, entre ellas tres colombianos que habían viajado al país azteca. En la lista de personas lesionadas figura la colombiana Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, y su hijo Gerónimo González Castro, de seis, quien recibió dos impactos de bala en tibia y peroné derecho.
En contexto: Son tres los colombianos heridos, dos en estado grave, tras balacera en Teotihuacán, México