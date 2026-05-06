¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus

Todo comenzó con una alerta que recibió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se hizo pública el pasado domingo 3 de mayo.
“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”. El crucero transporta a 149 personas de 23 nacionalidades.
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Tras una evaluación médica la OMS confirmó que no había riesgo alguno para la población: “El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para ceder al pánico ni para imponer restricciones de viaje”, dijo concretamente Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, en un comunicado, subrayando que las infecciones por hantavirus eran poco frecuentes, generalmente vinculadas a la exposición a roedores infectados.
La OMS confirmó además que está organizando la evacuación médica de dos pasajeros que presentan síntomas, “y lleva a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos y presta apoyo a las personas afectadas a bordo”, precisó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X, pero aún no se ha dado la evacuación y los pasajeros siguen varados.