“Exijo una fe de vida de mi padre”: hijo de Juan Pablo Guanipa tras desaparición del opositor

Habló el hijo del opositor venezolano y preso político Juan Pablo Guanipa, que había sido liberado este fin de semana tras ocho meses en los que estuvo privado de la libertad. Sin embargo, volvió a ser capturado, a lo que su hijo respondió exigiendo una prueba de supervivencia y dando declaraciones: ”¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle, que aún estando ocho meses preso sigue levantando la esperanza de la gente? Los venezolanos tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy”, aseguró Ramón Guanipa.

Agregó que “todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está”. Ramón Guanipa también arremetió contra el régimen autoritario interino de Delcy Rodríguez: “Esto no se compagina con el proceso de transición y supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar”. Cuestionó que los perseguidos “salen y los vuelven a meter presos, ¿solo por hablar? ¿hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país?”.

Juan Pablo Guanipa fue secuestrado otra vez

Opositor Juan Pablo Guanipa en marchas en Venezuela. FOTO: Getty Images.

Durante la escena en la que se llevaron a Juan Pablo Guanipa había dos carros y una camioneta: un Corolla plateado, un Renault Symbol y una camioneta Range Rover. Según narraron las personas que acompañaban al opositor, los interceptaron y se bajaron diez individuos. Estos no estaban encapuchados ni identificados con alguna entidad pública, pero llevaban chalecos antibalas y armas largas. Horas antes, la Fiscalía venezolana había solicitado la detención de Guanipa, argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación. El Ministerio Público había indicado que las medidas cautelares estaban sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y había pedido a los tribunales que se le impusiera arresto domiciliario. ”Si empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, ¿Cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó, es también una voluntad y una decisión. Mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, descontextualizado, solo porque salió a dar unas declaraciones”, insistió. Ramón Guanipa reiteró que tratará de ejercer presión por los medios que se pueda.

Ocho meses privado de la libertad

Video de Juan Pablo Guanipa en el que anunciaba su liberación. Fue capturado de nuevo horas después. Foto: Captura de video.

Juan Pablo Guanipa estuvo ocho meses privado de la libertad. Después de su liberación, grabó un video en el que advirtió que todavía hay mucho por discutir sobre el rumbo de Venezuela: “Mucho que hablar acerca del presente y futuro de Venezuela”, afirmó, mientras reiteró su compromiso con la lucha democrática.

Cabe aclarar que su detención fue el último episodio de un largo periodo de persecución. Antes de ser capturado, pasó cerca de diez meses en la clandestinidad, evadiendo a los organismos de seguridad, hasta que finalmente fue detenido: “Después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenidos, hoy estamos saliendo en libertad”, afirmó. María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder opositora, había celebrado la liberación de Guanipa: “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!!”, escribió. Sin embargo, la amargura volvió horas después en un mensaje de urgencia en el que exigió su libertad inmediata.