“Exijo una fe de vida de mi padre”: hijo de Juan Pablo Guanipa tras desaparición del opositor

Habló el hijo del opositor venezolano y preso político Juan Pablo Guanipa, que había sido liberado este fin de semana tras ocho meses en los que estuvo privado de la libertad. Sin embargo, volvió a ser capturado, a lo que su hijo respondió exigiendo una prueba de supervivencia y dando declaraciones:
”¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle, que aún estando ocho meses preso sigue levantando la esperanza de la gente? Los venezolanos tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy”, aseguró Ramón Guanipa.