De cruzar el Sahara a tocar el cielo: la historia migratoria de los Williams tras la gloria de Nico en el Mundial 2026

En 1994, una pareja avanzó a pie por las brasas del desierto del Sahara en África. Ella caminaba descalza, con la piel abrasada y un embarazo a bordo; él sostenía el peso del miedo y de la incertidumbre del camino. Le puede interesar: La huella migrante en la España campeona: las historias de éxito y superación de Nico Williams y Lamine Yamal Treinta y dos años después de aquella travesía al borde de la muerte, la historia del deporte mundial sumó un capítulo de justicia: la consagración de Nico Williams como campeón del mundo con la selección española de fútbol en el Mundial de 2026.

Tras la victoria 1-0 sobre Argentina el pasado domingo 19 de julio de 2026, la joven figura de 24 años —cumplidos el 12 de julio— realizó la asistencia del gol y bordó en su camiseta la gloria global, añadiendo el trofeo a la Eurocopa obtenida en 2024.

Nico levantando la Copa del Mundo con España en 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @nicolas_williams9

Detrás de sus desbordes por la banda no solo hay talento técnico, sino el eco de una travesía migratoria que redefinió a toda una nación, tras el esfuerzo de los padres por alcanzar un futuro mejor para sus hijos.

La mentira que dejó dos vidas salvadas

María y Félix salieron de Ghana buscando escapar de la pobreza. Luego de cruzar el desierto, alcanzaron el enclave de Melilla. Para optar al asilo político, les aconsejaron declarar que huían de la guerra civil en Liberia. Bajo ese expediente de refugio, el Estado repartió al grupo por distintas provincias y la pareja llegó a Bilbao tutelada por Cáritas. Allí los recibió Iñaki Mardones Aja, entonces sacerdote y hoy profesional del servicio de atención religiosa del hospital Marqués de Valdecilla de Santander, España.

Los Williams, la familia que sobrevivió y llegó a España buscando un futuro mejor. FOTO: Tomada de redes sociales @williaaaams11

Mardones evocó en declaraciones a BBC su primer encuentro en la estación de tren: “En el informe colocaron que tenían un 5 en castellano y les empecé a hablar en castellano, pero pusieron una cara de extrañeza. Les hablé en inglés y se tranquilizaron”. Semanas después, en una visita al alojamiento de la pareja, María presentó dolores de parto. Mardones la trasladó de urgencia al hospital. Poco después nacía el primer hijo del matrimonio. “Que te digan si le pueden dar tu nombre a un crío que va a nacer siempre es un inmenso regalo, un gran honor, y que luego ese chaval llegue adonde ha llegado es tremendo”, apuntó el exreligioso al recordar cómo el niño fue bautizado como Iñaki.

Diez años de distancia: el camino de Iñaki y Nico

Tras reubicarse en Pamplona para trabajar en una granja, la familia creció con el nacimiento de Nicholas en 2002. Sin embargo, las dificultades económicas obligaron a Félix a mudarse a Londres en busca de empleo. Durante una década, el padre limpió mesas en Chelsea y trabajó como guardia de seguridad —incluso en las puertas del estadio Stamford Bridge— para enviar remesas a España. En Bilbao, María asumía hasta tres trabajos simultáneos mientras el mayor de los hermanos se convertía en el pilar del hogar. Iñaki recogía a Nico en el colegio, le preparaba la comida y le marcaba la disciplina para triunfar en la élite. “Para mí es un referente, lo es todo para mí”, ha manifestado Nico. “Nos ha ayudado a mis padres y a mí a poder comer, a poder ir a clase, a poder vestirme. Me corrige, me aconseja... Es mi hermano, pero también hace un poco de padre”.

Los hermanos Williams. FOTO: Getty y @nicolas_williams9

Esa disciplina dio frutos el 28 de abril de 2021, cuando ambos saltaron al campo en el empate 2-2 entre el Athletic de Bilbao y el Real Valladolid, convirtiéndose en los primeros hermanos en jugar juntos en el club vasco desde 1986. Aunque Nico eligió vestir la camiseta de España e Iñaki la de Ghana en homenaje a sus raíces, el vínculo indestructible se mantuvo intacto. El impacto sociocultural de los hermanos trasciende la cancha. Durante la Eurocopa 2024, el profesor Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación de la Universidad Europea, analizó para BBC la figura de Nico. “Es un orgullo para España, el paradigma positivo de la nueva España. Es un joven español con una historia familiar de esfuerzo y dificultad. Son hijos del agobio, dos modelos de humildad y talento”, expresó.

Tras la gesta del Mundial 2026, Iñaki dedicó un mensaje en sus redes a su hermano menor: “Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia”. El propio Nico ha enfatizado públicamente el sacrificio de sus padres: “Mis padres arriesgaron sus vidas para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos un futuro mejor. Y lo consiguieron. Siempre agradeceré lo que mi padre y mi madre hicieron por nosotros: son luchadores, nos inculcaron el respeto, el trabajo duro”, concluyó.

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