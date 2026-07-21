La huella migrante en la España campeona: las historias de éxito y superación de Nico Williams y Lamine Yamal

Detrás del brillo de las competencias de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y la Eurocopa de 2024 levantadas por la Selección de España, late una historia que trasciende las canchas y se ha vuelto viral en las últimas horas debido a la migración.
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Nico Williams y Lamine Yamal, inseparables dentro y fuera del campo, no solo representan el talento joven de la nueva campeona mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Son también el reflejo de la transformación social de un país marcada por la migración, la determinación y el sacrificio familiar.
“Son un orgullo para España, son el paradigma positivo de la nueva España. Dos jóvenes españoles con una historia familiar de esfuerzo y dificultad” e “hijos del agobio, dos modelos de humildad y talento”, explicó el profesor Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación de la Universidad Europea a la BBC.
Tras ganar el Mundial con la selección ibérica, Iñaki Williams le dedicó un sentido mensaje en redes sociales a su hermano, destacando su linaje e historia. “Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia”.