La huella migrante en la España campeona: las historias de éxito y superación de Nico Williams y Lamine Yamal

Detrás del brillo de las competencias de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y la Eurocopa de 2024 levantadas por la Selección de España, late una historia que trasciende las canchas y se ha vuelto viral en las últimas horas debido a la migración. Le puede interesar: Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo” Nico Williams y Lamine Yamal, inseparables dentro y fuera del campo, no solo representan el talento joven de la nueva campeona mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Son también el reflejo de la transformación social de un país marcada por la migración, la determinación y el sacrificio familiar. “Son un orgullo para España, son el paradigma positivo de la nueva España. Dos jóvenes españoles con una historia familiar de esfuerzo y dificultad” e “hijos del agobio, dos modelos de humildad y talento”, explicó el profesor Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación de la Universidad Europea a la BBC. Tras ganar el Mundial con la selección ibérica, Iñaki Williams le dedicó un sentido mensaje en redes sociales a su hermano, destacando su linaje e historia. “Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia”.

La travesía descalza de la familia Williams

La historia de Nico Williams comenzó en 1994, cuando sus padres, María y Félix, emprendieron un periplo a pie desde Ghana cruzando gran parte del desierto del Sahara para buscar una vida mejor en Europa. María realizó parte del trayecto embarazada de Iñaki y, como contó el propio Nico a un medio español, hizo parte del camino “descalza”. Tras ingresar por Melilla y declarar que huían de la guerra en Liberia para acceder a asilo, fueron reubicados en Bilbao gracias a Cáritas. Iñaki Mardones Aja, exsacerdote que los recibió, recordó para BBC cómo acompañó a la madre al hospital al nacer su primer hijo: “Que te digan si le pueden dar tu nombre a un crío que va a nacer siempre es un inmenso regalo, un gran honor, y que luego ese chaval llegue adonde ha llegado es tremendo”. Años después, en Pamplona, nació Nicholas en 2002. Para sostener al hogar, el padre trabajó durante una década en Londres limpiando mesas y como guardia de seguridad, mientras la madre asumía hasta tres empleos a la vez. Y es que, según Mardones Aja, Nico siempre ha valorado la entrega de sus progenitores. “Mis padres arriesgaron sus vidas para que nosotros, mi hermano y yo, tuviéramos un futuro mejor. Y lo consiguieron”, expresó el extremo español.

Rocafonda y el prodigio de Lamine Yamal

El camino de Lamine Yamal comenzó con el viaje de su abuela paterna, Fátima, quien llegó sola en autobús desde Marruecos. Su padre, Mounir Nasraoui, llegó a España a los tres años y, junto a Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, criaron a Lamine en Rocafonda, un barrio obrero a las afueras de Barcelona. Formado en La Masía del FC Barcelona, los entrenadores notaron de inmediato un carácter singular. Iván Carrasco, su técnico en categorías inferiores, habló con el columnista de BBC Sport Guillem Balagué. “Vi a un niño generoso que no buscaba reconocimiento. Como entrenador, a veces pensabas: ‘¿Qué puedo enseñarle, si hace cosas que ni yo me imagino desde el banquillo?’”, expresó el entrenador, que, según él, conoció bien a Lamine. A sus 19 años recién cumplidos, Yamal ostenta el récord de ser el futbolista más joven en conquistar tanto la Eurocopa como el Mundial. En cada anotación, sus dedos dibujan el número 304, código postal de Rocafonda.

El impacto social del éxito deportivo

El triunfo de estos futbolistas plantea un mensaje que trasciende el ámbito deportivo. Para Joan Vehils, director del diario deportivo barcelonés Sport, la integración de estos jóvenes fue una señal clara para el fútbol español. “Yo creo que mucha gente se dará cuenta de que, en la medida de lo posible, que los países se ayuden unos a otros da este resultado: convertir a un chaval español, pero no de procedencia española, en alguien integrado perfectamente”, concluyó, agregando que “el fruto de su trabajo da una alegría a los españoles”. Luego de 16 años, la Selección de España volvió a levantar el trofeo más importante a nivel competitivo en el fútbol mundial, luego del gol agónico de Andrés Iniesta ante Países Bajos en Sudáfrica 2010, al zurdazo de Ferrán Torres para la locura española contra Argentina. También le puede interesar: Video | Así fue la arenga de Messi a sus compañeros antes de salir a jugar la final contra España: “Olvidémonos de todo” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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