Así era el colombiano Johan Sebastián, asesinado por ICE en EE. UU., según el doloroso testimonio de su padre

Johan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años, murió baleado en un incidente en el que estuvieron involucrados agentes del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, Estados Unidos. Los hechos ocurrieron este lunes. Y, en la mañana de este 14 de julio, su padre habló con los medios de comunicación.

Omar Durán, quien vive en Bucaramanga, contó que su hijo había migrado a Estados Unidos para buscar oportunidades para él y su familia. Estaba casado y tenía una hija de tres años.

“(Era) una persona que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de tres años, es una persona muy juiciosa, muy amorosa, que quiere mucho a su familia”, dijo Durán a Blu Radio.

Según narró, su principal motivación era su familia y tenía todos sus documentos en regla. “Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, su permiso de trabajo (...) iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá”.

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Como muchos de quienes migran, Durán tenía más de un trabajo para sostener a su familia. “Estaba trabajando en ese estado (Maine), tenía dos trabajos. Salía de uno en la mañana, iba temprano. Trabajaba en una veterinaria, hacía allá su aseo, y luego terminaba y se ponía a trabajar en su carro haciendo el “deliver” (domicilios) que llaman allá”, narró Durán.

También habló del carácter y de las metas que tenía su hijo en Estados Unidos, así como de la crianza que tuvo en Santander.

“Era muy entregado a su trabajo, tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir. Una persona muy joven. Es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso”.

Y agregó que “era una persona de bien, criada con valores, un hijo muy bueno con nosotros, con su hogar que tiene en Estados Unidos. Es un dolor muy grande que nos han causado con haberle causado esa muerte injusta”.